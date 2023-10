Les astronautes se préparent aux sorties dans l'espace et entretiennent l'équipement de la Station spatiale internationale

L'équipage de l'Expédition 70 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) était occupé à préparer les prochaines sorties dans l'espace et à entretenir son équipement d'exercice. Deux sorties dans l'espace sont prévues les 12 et 20 octobre et seront retransmises en direct sur NASA TV. Lors de la première sortie dans l'espace, le commandant de l'ESA Andreas Mogensen et l'ingénieur de vol de la NASA Loral O'Hara prélèveront des échantillons de microbes sur les surfaces externes de la station pour étudier les types de microbes qui peuvent survivre dans le vide de l'espace. Ce sera la première sortie dans l’espace pour les deux astronautes. Lors de la deuxième sortie dans l'espace, O'Hara et l'ingénieur de vol de la NASA, Jasmin Moghbeli, retireront les équipements de communication radio défectueux et installeront un nouveau matériel de panneaux solaires.

En plus des préparatifs pour la sortie dans l'espace, l'équipage a également effectué des tâches de maintenance. Jasmin Moghbeli a testé ses capacités de communication avec sa combinaison spatiale, tandis que Satoshi Furukawa et Loral O'Hara ont mis à jour les composants du cycle d'exercices dans le module de laboratoire Destiny. O'Hara, Nikolai Chub et Oleg Kononenko ont également effectué un test auditif, et Kononenko et Konstantin Borisov ont entretenu divers matériels Roscosmos dans le laboratoire orbital.

La Station spatiale internationale, lancée en 1998, sert de laboratoire de recherche et de port spatial pour la collaboration internationale dans l'exploration spatiale. Il orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 kilomètres et constitue une plate-forme unique pour la recherche scientifique, le développement technologique et l'exploration spatiale humaine.

