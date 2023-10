Les astronautes de l’Expédition 70 mènent des recherches et de la robotique sur la Station spatiale internationale

By

Quatre astronautes de l'Expédition 70 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont effectué une journée de service léger le mardi 17 octobre. Ils se sont concentrés sur la recherche biologique et la robotique au cours de l'après-midi. Les cosmonautes ont poursuivi les préparatifs pour une prochaine sortie dans l'espace et ont effectué leurs propres tâches de recherche.

Les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli ont travaillé ensemble sur des recherches cardiaques pour l'étude CIPHER, qui vise à comprendre l'impact des missions spatiales à long terme sur l'état psychologique et physiologique des astronautes. Ils ont également déchargé la cargaison et éliminé les déchets à l'intérieur du navire de ravitaillement Cygnus.

Le commandant Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne (ESA) a mené l'expérience Earthshine, en utilisant un appareil photo numérique dans la coupole pour photographier la Lune et capturer la lumière solaire réfléchie par la Terre. L'ingénieur de vol Satoshi Furukawa a testé une caméra robot sphérique dans le module de laboratoire Kibo.

La sortie dans l'espace initialement prévue par O'Hara et Mogensen a été retardée jusqu'en décembre. En attendant, deux cosmonautes de Roscosmos se préparent pour une sortie dans l'espace prévue le 25 octobre. Ils effectueront des tâches de maintenance externe pendant environ six heures et 45 minutes.

Tout au long de la journée de mardi, les cosmonautes de Roscosmos ont testé les systèmes de survie et les composants de communication de leurs combinaisons spatiales. Ils ont également mené des recherches sur les effets de l’apesanteur sur le cœur et exploré des stratégies de communication améliorées entre les équipages internationaux et les contrôleurs de mission.

Konstantin Borisov, ingénieur de vol de Roscosmos, a participé à l'étude cardiaque et a ensuite testé les opérations avec le bras robotique européen attaché au module scientifique Nauka.

