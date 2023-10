Préparation aux sorties dans l'espace et étude des microbes à bord de la Station spatiale internationale

L'équipage de l'Expédition 70 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) est occupé à préparer deux prochaines sorties dans l'espace pour mener des expériences scientifiques et effectuer des tâches de maintenance. L'astronaute de la NASA Loral O'Hara et l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen entreprendront la première sortie dans l'espace le 12 octobre. Au cours de cette sortie dans l'espace, ils collecteront des échantillons de microbes dans des zones spécifiques à l'extérieur de la station pour étudier leur capacité à survivre dans l'environnement hostile de l'espace. .

Les activités de sortie dans l'espace seront diffusées sur NASA TV, avec un briefing préliminaire prévu à 1 h HAE le vendredi 8 octobre, et la sortie dans l'espace proprement dite du 12 octobre à partir de 8 h 30. O'Hara et Mogensen se préparent pour leur sortie dans l'espace en tester leurs combinaisons spatiales et pratiquer la communication avec les contrôleurs au sol. Ils seront assistés par leurs collègues astronautes Jasmin Moghbeli et Satoshi Furukawa.

Pendant ce temps, les ingénieurs de vol de Roscosmos à bord de l'ISS sont également occupés à diverses tâches. Oleg Kononenko participe à une étude qui mesure ses réactions lorsqu'il s'entraîne à amarrer un vaisseau spatial sur un ordinateur, afin de familiariser les membres d'équipage avec le pilotage du vaisseau spatial. Konstantin Borisov photographie les forêts de la Terre pour surveiller les effets des activités naturelles et humaines.

En plus des préparatifs de sortie dans l'espace et des expériences scientifiques, l'équipage effectue également des tâches de maintenance sur l'ISS. Ils travaillent sur un tapis roulant à l’intérieur du module de service Zvezda et effectuent diverses maintenances électroniques et de survie dans tout le segment Roscosmos de la station spatiale.

Ces activités contribuent aux efforts de recherche et d’exploration en cours sur l’ISS, améliorant ainsi notre compréhension de l’espace et de ses effets sur la vie humaine et microbienne.

