Élimination des satellites : une préoccupation environnementale croissante dans l’espace

Les satellites qui ont atteint la fin de leur durée de vie opérationnelle posent un dilemme aux agences spatiales. Les méthodes actuelles de destruction de ces engins spatiaux consistent à les laisser en orbite, à les propulser sur des orbites de cimetière loin des satellites opérationnels, ou à les renvoyer vers la Terre pour une rentrée atmosphérique. Cependant, une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Purdue et de la NOAA a montré que la rentrée atmosphérique n’est pas sans conséquences.

Traditionnellement, la rentrée atmosphérique a été considérée comme une méthode fiable pour disposer de satellites en orbite terrestre basse (LEO). Comme LEO est devenue de plus en plus encombrée de satellites ces dernières années, cette méthode d'élimination est devenue de plus en plus populaire. Cependant, l'étude publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences révèle que la rentrée atmosphérique provoque la contamination de la partie supérieure de l'atmosphère terrestre par les restes vaporisés des engins spatiaux.

L’équipe de recherche a remarqué un changement dans la composition des nuages ​​d’ions laissés par les météorites entrant dans l’atmosphère. Ils ont découvert que l’évolution de l’empreinte chimique de ces particules était potentiellement due au nombre croissant d’engins spatiaux rentrant dans l’atmosphère. Pour confirmer leurs découvertes, les chercheurs ont attaché des instruments aux avions et effectué des mesures directes de l'atmosphère à environ 12 kilomètres au-dessus de l'Alaska et de la zone continentale des États-Unis.

Les résultats de l’étude ont montré une concentration importante de métaux dans l’atmosphère, notamment du lithium, de l’aluminium, du cuivre, du plomb, du magnésium et du sodium, qui ont suivi de près la rentrée du satellite. Par ailleurs, les chercheurs ont également observé que 10 % des particules d’aérosol chargées de protéger la couche d’ozone contenaient de l’aluminium.

Bien que l’impact total de ces découvertes sur l’environnement et le changement climatique ne soit pas encore clair, les chercheurs estiment que cela souligne l’impact significatif des vols spatiaux habités sur la planète. Comprendre les conséquences de l'augmentation des concentrations de métaux dans l'atmosphère est crucial pour évaluer les risques potentiels pour la couche d'ozone et la vie à la surface de la Terre. D'autres études seront nécessaires pour comprendre pleinement les implications des méthodes d'élimination des satellites sur l'environnement et déterminer si des stratégies alternatives devraient être explorées pour atténuer la contamination de l'atmosphère terrestre.

Sources:

– Titre : Méthodes d'élimination des satellites et leur impact sur l'atmosphère terrestre

– Source : Actes de l’Académie nationale des sciences

– Définition : L'orbite terrestre basse (LEO) est une région de l'espace située à environ 2000 XNUMX kilomètres de la surface de la Terre où résident la plupart des satellites et la Station spatiale internationale.

– Définition : La rentrée atmosphérique est le processus par lequel un engin spatial ou un satellite pénètre dans l'atmosphère terrestre après avoir terminé sa mission ou atteint la fin de sa durée de vie opérationnelle.