Les scientifiques découvrent des preuves des effets environnementaux potentiels de la rentrée des fusées et des satellites

Une étude récente publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences a révélé des preuves inquiétantes sur les effets environnementaux de la rentrée des fusées et des satellites dans l'atmosphère terrestre. Les chercheurs ont découvert qu'environ 10 % des grosses particules d'acide sulfurique présentes dans la stratosphère contiennent de l'aluminium et d'autres éléments compatibles avec les alliages utilisés dans la construction des engins spatiaux. Les 90 pour cent restants proviennent de la « fumée météorique », qui est le résidu laissé lorsque les météores se vaporisent lors de leur entrée dans l’atmosphère.

L’étude suggère qu’à mesure que l’industrie spatiale continue de croître rapidement, le pourcentage de particules d’acide sulfurique stratosphérique contenant de l’aluminium et d’autres métaux provenant de la rentrée des satellites pourrait devenir comparable au pourcentage contenant des métaux météoriques, qui est actuellement d’environ 50 %.

Les chercheurs soulignent que s’il est peu probable que ces particules aient un impact direct sur l’environnement de surface ou sur la santé humaine en raison de la circulation atmosphérique, les changements dans la stratosphère pourraient avoir des conséquences plus importantes. La couche d'ozone, qui protège la Terre des rayons UV nocifs, est une caractéristique majeure de la stratosphère qui pourrait être affectée par une augmentation des particules aérosolisées des engins spatiaux.

Certains effets potentiels incluent des changements dans la formation de glace et d’acide nitrique dans les nuages ​​stratosphériques, ce qui pourrait avoir un impact sur la chimie du trou dans la couche d’ozone. Cependant, il est trop tôt pour déterminer l’ampleur de l’impact de ces particules sur la chimie de l’ozone. De plus, l’étude suggère que la présence de ces particules pourrait altérer la couche d’aérosol stratosphérique, que les scientifiques ont proposé d’ensemencer pour bloquer les rayons UV et lutter contre le réchauffement climatique.

Bien que l’étude n’identifie aucune implication définitive de la présence de ces métaux dans les particules d’acide sulfurique stratosphérique, elle souligne la nécessité de rechercher quels matériaux sont inoffensifs et lesquels peuvent avoir des effets néfastes sur la stratosphère. Alors que l'industrie spatiale continue de croître, il est crucial de comprendre et d'aborder les conséquences environnementales potentielles associées à la rentrée des engins spatiaux dans l'atmosphère terrestre.

