Comment la météo spatiale affecte la migration des oiseaux

La migration des oiseaux a toujours été un phénomène fascinant, mais des études récentes mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés les oiseaux en matière de navigation. Tout comme les humains dépendent désormais des applications de navigation pour trouver leur chemin, les oiseaux sont confrontés à leurs propres problèmes de navigation en raison des événements météorologiques spatiaux.

Il a été constaté que les événements météorologiques spatiaux, tels que les explosions solaires, perturbent la migration de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment les oiseaux percheurs, les canards, les oies, les cygnes, les bécasseaux et les pluviers. Alors que les humains ne peuvent pas ressentir les champs magnétiques terrestres, les oiseaux et certains autres animaux ont développé des organes pour les détecter. Les oiseaux comptent souvent sur ces boussoles internes pour migrer sur de longues distances, mais lorsque la météo spatiale interfère avec les champs magnétiques terrestres, ils sont désorientés et perdus.

Les données recueillies auprès des stations radar Doppler et des magnétomètres ont révélé que lors de ces événements météorologiques spatiaux, il y a une diminution de 9 à 17 % du nombre d'oiseaux migrateurs au printemps et en automne. Les oiseaux volant la nuit sont confrontés à des défis de navigation particulièrement difficiles, en particulier dans des conditions automnales couvertes où ils ne peuvent pas compter sur leurs boussoles internes peu fiables.

Non seulement les perturbations géomagnétiques élevées réduisent le nombre total d’oiseaux migrateurs, mais elles les font également dériver sans but au gré du vent. On a observé que de fortes tempêtes solaires à l'automne entraînaient des oiseaux volant sur des milliers de kilomètres à travers les grandes plaines américaines, ne consacrant que les trois quarts de leurs efforts à lutter contre les vents latéraux, ce qui entraînait de fréquents cas de perte d'oiseaux.

Comprendre l’impact de la météo spatiale sur la migration des oiseaux est crucial pour les efforts de conservation et de gestion des populations d’oiseaux. En prenant en compte ces perturbations causées par la météo spatiale, les chercheurs peuvent travailler à l’élaboration de stratégies visant à atténuer les effets négatifs et à assurer la réussite de la migration des espèces aviaires.

