Comment les perturbations météorologiques spatiales affectent la migration des oiseaux

Les oiseaux dépendent du champ magnétique terrestre pour naviguer sur de longues distances lors de leurs migrations. Cependant, les perturbations périodiques du champ magnétique de la planète causées par les éruptions solaires et autres explosions énergétiques peuvent potentiellement affecter la fiabilité de ces systèmes de navigation des oiseaux.

Pour mieux comprendre ce phénomène, des chercheurs de l’Université du Michigan ont mené une étude en utilisant de nombreux ensembles de données provenant de réseaux de stations radar météorologiques Doppler américaines et de magnétomètres au sol. Ces appareils mesurent l'intensité des champs magnétiques locaux et ont été utilisés pour tester le lien possible entre perturbations géomagnétiques et perturbations de la migration nocturne des oiseaux.

Les chercheurs ont découvert une réduction significative du nombre d’oiseaux migrateurs, allant de 9 % à 17 %, lors d’événements météorologiques spatiaux graves au printemps et à l’automne. De plus, les oiseaux qui ont choisi de migrer lors de ces événements semblaient éprouver plus de difficultés à naviguer, en particulier par temps couvert en automne.

Ces résultats, publiés dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, fournissent des preuves corrélationnelles de relations jusqu'alors inconnues entre la dynamique de migration nocturne des oiseaux et les perturbations géomagnétiques. Les chercheurs soulignent que les décisions des animaux, y compris la migration des oiseaux, dépendent de conditions environnementales que les humains ne peuvent pas percevoir, comme les perturbations géomagnétiques. De plus, ces comportements peuvent influencer les schémas de déplacement des animaux au niveau de la population.

L’étude a utilisé les données des stations radar NEXRAD et des stations magnétométriques d’inventaire SuperMAG pour analyser la répartition des perturbations géomagnétiques. En utilisant trois stations magnétométriques actives les plus proches entourant chaque station radar, les chercheurs ont pu interpoler le changement maximal du champ magnétique dans des conditions calmes toutes les heures.

Ces résultats mettent en lumière l’impact des perturbations météorologiques spatiales sur la migration des oiseaux et soulignent l’importance de comprendre comment les conditions environnementales affectent le comportement des animaux. En prenant en compte des facteurs tels que les perturbations géomagnétiques, les chercheurs peuvent mieux comprendre les schémas de déplacement des animaux au niveau de la population.

