Des recherches récentes suggèrent que les voyages fréquents des engins spatiaux et des satellites ont un impact significatif sur la couche vierge de l'atmosphère terrestre connue sous le nom de stratosphère. L'étude, menée par des chercheurs de l'Université Purdue et de la National Oceanic and Atmospheric Administration, a utilisé des outils avancés fixés sur les nez des avions pour collecter des échantillons d'air à plus de 11 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre.

Les chercheurs ont découvert une quantité notable de métaux, sous forme d’aérosols, persistant dans l’atmosphère. On pense que ces métaux proviennent du nombre croissant de lancements et de retours d’engins spatiaux et de satellites. Étonnamment, l’étude a révélé que les métaux tels que le lithium, l’aluminium, le cuivre et le plomb provenant de la rentrée des vaisseaux spatiaux dépassent les quantités de ces mêmes métaux provenant de la poussière cosmique naturelle. En outre, près de 10 % des particules importantes d’acide sulfurique, qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la couche d’ozone, contiennent ces métaux provenant des engins spatiaux.

Les implications de cette découverte sont préoccupantes, en particulier compte tenu du rythme futur projeté de l’exploration spatiale. On estime que jusqu’à 50,000 2030 satellites supplémentaires pourraient entrer en orbite d’ici XNUMX. Cela signifie que près de la moitié des particules d’acide sulfurique stratosphérique pourraient contenir ces métaux de rentrée. Les implications plus larges de cette contamination métallique sur notre atmosphère, la couche d’ozone et la vie sur Terre sont encore floues mais restent des sujets de mystère et d’inquiétude.

La stratosphère est une couche cruciale de l'atmosphère qui abrite la couche d'ozone, le bouclier protecteur de la Terre contre les rayons ultraviolets nocifs. Sans la couche d’ozone, la vie sur Terre serait en danger. Alors que la couche d’ozone était autrefois menacée par les chlorofluorocarbones dans les années 1980, de récentes collaborations mondiales ont commencé à réparer les dégâts.

Le scientifique Dan Cziczo a noté que la composition des « particules météoritiques » dans l’atmosphère a subi un changement, attribué à l’augmentation du nombre de navettes spatiales fabriquées par l’homme. Les lancements d’engins spatiaux sont devenus plus fréquents en raison des progrès technologiques et de l’assouplissement des réglementations, laissant une trace de métal dans l’atmosphère. Les effets de cette contamination métallique ne sont pas encore complètement compris.

L’impact de l’occupation humaine et des vols spatiaux sur la planète pourrait être plus important qu’on ne l’imaginait auparavant. Comprendre la Terre et ses systèmes est crucial pour répondre à ces préoccupations. Cette recherche souligne le besoin urgent d’études plus approfondies dans ce domaine.

Source : Actes de l'Académie nationale des sciences