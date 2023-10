L’essor du tourisme spatial milliardaire : un regard sur Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX

By

L'industrie du tourisme spatial est en plein essor, alors que des sociétés comme Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX se font concurrence pour offrir aux citoyens ordinaires la possibilité de voyager dans l'espace. Selon les estimations de l'UBS, le marché du tourisme spatial devrait atteindre une valeur marchande de 3 milliards de dollars d'ici 2030.

Virgin Galactic, dirigée par l'homme d'affaires britannique Richard Branson, a récemment lancé son troisième vol spatial touristique. L'entreprise a surmonté d'importants revers, notamment un accident en 2014 qui a entraîné la mort de l'un des pilotes. Branson lui-même est allé dans l'espace en juillet 2021, neuf jours seulement avant Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin.

Blue Origin, fondée par Bezos, a envoyé Bezos et trois autres passagers, dont Oliver Daemen, 18 ans, dans l'espace en juillet 2021. Daemen a gagné sa place sur le vol grâce à une loterie de billets, une initiative de Blue Origin pour faire du tourisme spatial plus accessible. Bezos a décrit cette expérience comme « le meilleur jour de sa vie ».

SpaceX, fondée par Elon Musk, a adopté une approche différente, en se concentrant sur la promotion de la division communication de l'entreprise plutôt que sur la participation à des vols spatiaux habités. Cependant, SpaceX a lancé des missions privées, dont une en septembre 2021 incluant le milliardaire Jared Isaacman et trois autres passagers. Il s'agissait du premier vol privé de la société.

SpaceX et Virgin Galactic proposent des programmes de formation à leurs touristes spatiaux. Ces programmes sont moins rigoureux que ceux destinés aux astronautes de la NASA et sont inclus dans le prix du billet. Virgin Galactic collabore également avec la NASA pour développer des programmes de formation destinés aux astronautes privés.

L’industrie du tourisme spatial attire à la fois les particuliers fortunés et ceux qui ont gagné des billets grâce à des loteries ou des concours. Le coût élevé des vols spatiaux, actuellement autour d’un demi-million de dollars, n’a pas dissuadé les passionnés du monde entier.

En conclusion, le tourisme spatial milliardaire est en hausse, avec des entreprises comme Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX offrant aux citoyens ordinaires la possibilité de voyager dans l’espace. Alors que le marché devrait atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2030, il est clair que la fascination pour l'exploration spatiale dépasse les rivalités nationales et est désormais entre les mains des milliardaires et de leurs sociétés spatiales.

