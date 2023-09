L'agence spatiale britannique organise une tournée Space For Everyone à Plymouth

Le Space For Everyone Tour de l'Agence spatiale britannique se dirige vers Plymouth, offrant aux visiteurs l'occasion d'en apprendre davantage sur le rôle de l'espace dans la vie quotidienne. Le road show itinérant comprend diverses expositions interactives, telles qu'une réplique d'une fusée spatiale de 21 m (72 pieds) et des casques de réalité virtuelle pour une expérience rapprochée du lancement d'une fusée au Royaume-Uni.

L'objectif principal de la tournée est de susciter l'intérêt pour les opportunités de carrière liées à l'espace, allant de l'ingénierie au codage informatique. Matt Archer, directeur du lancement à l'Agence spatiale britannique, souligne la diversité des parcours et des compétences requises dans le secteur spatial britannique. En présentant le secteur et ses parcours de carrière passionnants, la tournée vise à inspirer la prochaine génération de talents spatiaux locaux.

L'événement aura lieu sur la Piazza à Plymouth du jeudi au lundi et l'entrée est gratuite pour tous les participants. Cette opportunité unique permet aux individus d'explorer les merveilles de l'espace et d'avoir un aperçu du programme spatial britannique en pleine croissance.

Le Space For Everyone Tour de l'Agence spatiale britannique sert de plate-forme éducative pour impliquer le public dans les progrès et les possibilités de l'exploration spatiale. Il rappelle que l’espace n’est pas réservé aux astronautes et aux scientifiques, mais qu’il joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et offre de vastes opportunités de carrière.

Cette initiative s'aligne sur l'engagement plus large du Royaume-Uni envers le secteur spatial, le pays visant à devenir un leader mondial dans ce domaine. En inspirant les jeunes et en mettant en valeur la diversité des rôles au sein de l'industrie, l'Agence spatiale britannique espère cultiver les talents et l'expertise nécessaires pour façonner l'avenir de l'exploration spatiale.

Sources:

– Agence spatiale britannique

– BBC News Sud-Ouest