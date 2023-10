Les tempêtes géomagnétiques affectent la capacité des oiseaux migrateurs à naviguer, selon une étude

Les tempêtes géomagnétiques, qui résultent d'éruptions solaires ou d'éjections de masse coronale, peuvent avoir un impact sur les champs magnétiques terrestres et avoir un effet inattendu sur les oiseaux migrateurs. Une étude récente publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences révèle que les oiseaux migrateurs ont tendance à rester au sol lors d'événements météorologiques spatiaux graves au lieu de voler, éprouvant des difficultés de navigation en raison de la perturbation du champ magnétique terrestre.

L'étude, menée par des chercheurs de l'Université du Michigan, a analysé un ensemble de données de 23 ans sur la migration des oiseaux à travers les Grandes Plaines, ainsi que des données à long terme sur les événements météorologiques spatiaux provenant des stations radar météorologiques Doppler et des instruments de mesure du magnétisme. Ils ont constaté que le nombre d’oiseaux migrateurs volant lors de tempêtes géomagnétiques avait diminué de 9 à 17 pour cent. Les oiseaux qui volaient avaient également du mal à trouver leur chemin vers leur destination.

Les oiseaux et autres animaux utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter et naviguer, en fonction des variations géographiques de l'inclinaison et de l'intensité du champ magnétique. Bien que cette capacité ait été principalement étudiée chez les pigeons et les petits oiseaux chanteurs, on pense qu’elle est présente chez de nombreuses espèces d’oiseaux.

Lors des tempêtes géomagnétiques, les oiseaux qui migrent la nuit sont confrontés à des défis de navigation, car ils s'appuient sur des signaux de navigation célestes ainsi que sur le champ magnétique. L’étude suggère que les oiseaux peuvent se perdre plus souvent dans certaines conditions géomagnétiques. Elle a également révélé que les oiseaux étaient plus susceptibles de dériver avec le vent plutôt que de faire des efforts pour voler dans une direction spécifique pendant les tempêtes.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre dans quelle mesure les oiseaux se perdent lors des tempêtes géomagnétiques et l'impact de la dérive avec le vent sur leurs schémas de migration globaux. Néanmoins, cette étude met en lumière la relation complexe entre les événements météorologiques spatiaux, le champ magnétique terrestre et le comportement des oiseaux migrateurs.

Sources:

– Actes de l'Académie nationale des sciences, DOI : 10.1073/pnas.2306317120