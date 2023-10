La NASA reporte ses sorties dans l'espace en raison d'une fuite de liquide de refroidissement sur la Station spatiale internationale

Les équipes d'ingénierie et de contrôle de vol de la NASA examinent actuellement les données et les vidéos liées à une fuite de liquide de refroidissement provenant d'un radiateur de secours du module de laboratoire polyvalent (MLM) Nauka de la Station spatiale internationale. En conséquence, deux sorties dans l'espace du segment américain prévues les 12 et 20 octobre ont été reportées jusqu'à nouvel ordre. Le radiateur principal du module Nauka fonctionne normalement et assure un refroidissement complet du module sans aucun impact sur les opérations de l'équipage ou de la station spatiale.

Le radiateur de secours, qui a subi une fuite de liquide de refroidissement, a été livré à la station spatiale en 2010, puis transféré au module Nauka en avril. La cause de la fuite fait actuellement l’objet d’une enquête et des mises à jour seront fournies dès que de plus amples informations seront disponibles.

Pendant ce temps, l'équipage à bord de la Station spatiale internationale (ISS) poursuit ses activités prévues. Plus tôt dans la journée, les sept membres de l'équipage se sont pesés à l'aide d'un appareil spécialisé qui mesure leur masse en microgravité. Bien qu’ils soient en apesanteur dans l’espace, les objets et les humains ont toujours une masse, et cette mesure est importante pour diverses expériences et opérations scientifiques.

Les membres de l'équipage ont également commencé les préparatifs pour les prochaines sorties dans l'espace. Des astronautes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne effectueront une sortie dans l'espace pour tamponner les surfaces des stations et étudier la survie des microbes dans l'espace. Ils seront assistés par d’autres astronautes de la NASA et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

De plus, deux cosmonautes se préparent à une sortie dans l'espace plus tard ce mois-ci pour installer du nouveau matériel et déployer des nanosatellites. Ils ont passé la journée à étudier les procédures prévues et à organiser les composants et outils de leur combinaison spatiale.

Au cours des préparatifs, l'équipage a également mené des opérations de chargement, transférant des fournitures vers et depuis le cargo spatial Cygnus amarré au module Unity. Le vaisseau spatial Cygnus, arrivé à l'ISS en août, devrait repartir en décembre après avoir terminé sa mission.

Le cosmonaute Konstantin Borisov s'est concentré sur le maintien de la vie et la maintenance de l'électronique, y compris la surveillance du dioxyde de carbone et la préparation des détecteurs de rayonnement pour une prochaine sortie dans l'espace.

L'enquête sur la fuite de liquide de refroidissement et la reprogrammation des sorties dans l'espace démontrent l'engagement de la NASA à garantir la sécurité et la fonctionnalité de la Station spatiale internationale.

Sources : NASA, Roscosmos