Nouvelles activités de sortie dans l’espace et examens médicaux pour l’équipage de l’Expédition 70

Les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara, qui font partie de l'équipage de l'Expédition 70 à bord de la Station spatiale internationale (ISS), ont récemment effectué une sortie dans l'espace pour remplacer un roulement gigogne sur le joint rotatif alpha solaire du port. Cette jointure permet aux panneaux de suivre le Soleil et de produire de l'électricité pour alimenter la station. Après leur sortie dans l’espace, les astronautes ont subi des examens médicaux post-sortie, mesurant les signes vitaux tels que la température, la tension artérielle et le pouls.

En plus de leurs examens médicaux, Moghbeli et O'Hara ont effectué diverses tâches, notamment nettoyer le sas du Quest et désactiver leurs combinaisons spatiales. Ils ont également participé à des évaluations cognitives et se sont connectés à des ordinateurs pour poursuivre leurs activités de recherche. Moghbeli a transmis les images capturées lors de la sortie dans l'espace, et O'Hara a pris des photographies de gants de combinaison spatiale pour inspection et analyse par les contrôleurs de mission au sol.

Pendant que la sortie dans l'espace et les activités post-sortie se poursuivaient, le commandant Andreas Mogensen, l'ingénieur de vol Satoshi Furukawa et d'autres astronautes ont participé à une conférence avec des spécialistes au sol pour discuter des activités de sortie dans l'espace de la veille. Ils ont examiné les progrès de la mission, partagé des mises à jour et demandé des conseils supplémentaires.

Pendant ce temps, les résidents de l'ISS se livraient à diverses activités de recherche et de maintenance. Le cosmonaute Nikolai Chub a exploré les techniques de pilotage de vaisseaux spatiaux et de robots pour de futures missions planétaires et a testé une imprimante 3D qui pourrait réduire la dépendance aux missions d'approvisionnement depuis la Terre. Les cosmonautes Oleg Kononenko et Konstantin Borisov se sont concentrés sur la maintenance du matériel de survie et électronique.

L'équipage de l'Expédition 70 continue de mener à bien ses missions, contribuant à la recherche scientifique, au développement technologique et à l'exploration spatiale habitée sur l'ISS.

