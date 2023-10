Une fuite externe à la Station spatiale internationale incite la NASA à reprogrammer ses sorties dans l'espace

By

La NASA a été contrainte de modifier la date d'une prochaine sortie dans l'espace et d'en reporter une autre à la suite d'une fuite externe de liquide de refroidissement à la Station spatiale internationale (ISS). La fuite provenait d'un radiateur de secours relié au module russe Nauka. Bien que le liquide de refroidissement ne soit ni toxique ni dangereux pour l'équipage, la NASA prend des précautions pour l'empêcher de pénétrer dans les systèmes internes et de provoquer une dégradation des équipements au fil du temps.

En raison de la situation, la sortie dans l'espace prévue le jeudi 19 octobre a été reportée à une date ultérieure. Les tâches prévues pour la sortie dans l'espace ne sont pas urgentes et n'auront pas d'impact sur les opérations de l'ISS. La deuxième sortie dans l'espace, initialement prévue le lundi 30 octobre, se déroulera comme prévu. Il s'agira des toutes premières excursions à l'extérieur de la station pour les astronautes de la NASA Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli. Au cours de la sortie dans l'espace, ils retireront un boîtier électronique défectueux et remplaceront un ensemble de roulements gigognes sur le joint rotatif Solar Alpha de la ferme portuaire, permettant ainsi aux panneaux solaires de la station spatiale de suivre le soleil.

Pendant ce temps, une autre sortie dans l'espace, qui attend actuellement d'être reprogrammée, impliquera O'Hara et l'astronaute de l'Agence spatiale européenne Andreas Mogensen. Leur mission consiste notamment à prélever des échantillons à l'extérieur de la station afin de déterminer l'existence de micro-organismes. Ils remplaceront également une caméra haute définition et effectueront des travaux de maintenance en vue des futures sorties dans l'espace.

Ce n'est pas le premier incident affectant les opérations de l'ISS en raison d'une fuite de liquide de refroidissement. En décembre dernier, un vaisseau spatial Soyouz a subi une fuite de liquide de refroidissement après avoir été heurté par un petit météoroïde, ce qui a entraîné une prolongation de six mois du séjour des astronautes de la NASA et de deux cosmonautes russes. La cause de la récente fuite sur le radiateur du module Nauka est encore inconnue.

Source : NASA

Définitions:

– Station spatiale internationale (ISS) : station spatiale habitable en orbite terrestre basse. Il sert de laboratoire où les équipages mènent des recherches scientifiques et réalisent des expériences.

– Liquide de refroidissement : fluide ou gaz utilisé pour réguler les températures dans les systèmes mécaniques, tels que le système de refroidissement de l'ISS.

– Sortie dans l’espace : activité réalisée par les astronautes à l’extérieur de leur vaisseau spatial lorsqu’ils sont dans l’espace.

– Radiateur : appareil qui transfère la chaleur d'un milieu à un autre, généralement installé dans des systèmes générant un excès de chaleur.

– Ensemble de roulements gigognes : un mécanisme qui permet une rotation et un mouvement en douceur dans certains systèmes d'articulation. Dans ce cas, il permet la rotation des panneaux solaires de l'ISS.