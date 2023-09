L'astronaute de la NASA et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après un séjour prolongé dans l'espace

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes sont revenus sur Terre après avoir passé plus d'un an dans l'espace. L'astronaute américain Frank Rubio a établi un nouveau record du plus long vol spatial américain grâce à son séjour prolongé. Le trio a atterri dans une région reculée du Kazakhstan à l’aide d’une capsule Soyouz qui a été précipitée en remplacement. Leur véhicule d'origine avait été heurté par des débris spatiaux et avait perdu tout son liquide de refroidissement alors qu'il était amarré à la Station spatiale internationale.

Initialement prévu comme une mission de 180 jours, leur séjour a été prolongé à 371 jours. Cela signifie que Rubio a passé plus de deux semaines de plus dans l'espace que Mark Vande Hei, qui détenait auparavant le record d'endurance de la NASA pour un seul vol spatial. Cependant, la Russie détient toujours le record mondial du vol spatial le plus long, établi au milieu des années 1990 à 437 jours.

La capsule Soyouz qui a ramené Rubio et les cosmonautes était une capsule de remplacement lancée en février. On pense que leur capsule d'origine a été endommagée par des débris spatiaux, provoquant une panne du système de refroidissement. Cela présentait un risque de surchauffe dangereuse tant pour la capsule que pour ses occupants. En conséquence, la capsule vide a été renvoyée sur Terre pendant que l'équipage attendait le lancement d'une nouvelle capsule Soyouz. Les remplaçants de l'équipage sont finalement arrivés il y a près de deux semaines.

Rubio a noté que l’aspect psychologique de passer si longtemps dans l’espace était plus difficile que prévu. Il a raté des étapes familiales importantes au cours de sa mission. Cependant, il pourrait conserver son nouveau record pendant un certain temps, car la NASA ne prévoit actuellement pas de missions spatiales d'une durée supplémentaire d'un an.

<p-Sources: The Associated Press