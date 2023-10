By

La NASA a récemment publié une image captivante de Jupiter qui a laissé les astronomes et les passionnés perplexes. La photographie, prise le 7 septembre lors du 54e survol rapproché de la sonde spatiale Juno, montre le « visage » énigmatique de la planète géante tapi à sa surface. Cette vue particulière capture une zone connue sous le nom de Jet N7 dans les régions les plus septentrionales de Jupiter, affichant des nuages ​​turbulents et des tempêtes le long du terminateur.

Les nuages ​​​​tourbillonnants distincts de Jupiter se prêtent facilement à la paréidolie, le phénomène psychologique dans lequel l'esprit humain perçoit des formes reconnaissables comme des visages au sein de motifs aléatoires. Le scientifique citoyen Vladimir Tarasov a conçu de manière experte cette image captivante à l'aide des données RAW de l'instrument JunoCam, offrant une perspective unique sur l'un des mystères les plus intrigants de notre système solaire.

Cette étrange photographie, délibérément publiée par la NASA quelques jours avant Halloween le 25 octobre, établit des comparaisons avec l'art cubiste de Pablo Picasso. Dans un message sur Twitter, la NASA a déclaré : « Les nuages ​​tourbillonnants de Jupiter semblent former un visage humain renfrogné. La moitié de l'image est dans l'obscurité du côté nocturne de la planète, ce qui donne presque l'impression que le visage regarde derrière une porte.

Les opinions varient parmi les observateurs concernant l'identité du visage mystérieux, certains le comparant à Squidward de Bob l'éponge, tandis que d'autres le perçoivent comme un homme fortement tatoué. Quelles que soient les interprétations, cette découverte obsédante a donné aux scientifiques l’occasion d’approfondir la dynamique intrigante de l’atmosphère de Jupiter.

Les nuages ​​tourbillonnants sur Jupiter, responsables de cette face étrange, proviennent des systèmes météorologiques turbulents de la planète. Les tempêtes puissantes génèrent des vents-jets, qui à leur tour créent des cyclones et des anticyclones. Notamment, les récentes découvertes du télescope spatial James Webb ont dévoilé un courant-jet à grande vitesse dans la basse stratosphère de Jupiter, situé à environ 25 milles au-dessus des nuages ​​de la planète et s'étendant sur plus de 3,000 320 milles avec des vitesses de vent dépassant XNUMX milles par heure.

Jupiter reste une énigme céleste captivante, chaque découverte offrant un aperçu de la complexité fascinante de cette géante gazeuse. Alors que les scientifiques continuent de percer les mystères de notre système solaire, le « visage » menaçant de Jupiter nous rappelle qu’il y a bien plus à explorer et à comprendre dans l’immensité de l’espace.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que signifie paréidolie ?

La paréidolie est un phénomène psychologique dans lequel l'esprit humain perçoit des motifs ou des formes familiers, tels que des visages, lors de stimuli aléatoires ou ambigus.

Que sont les jet streams ?

Les courants-jets font référence aux courants d'air étroits et rapides que l'on trouve dans l'atmosphère terrestre. Sur Jupiter, des courants-jets similaires sont générés par de puissantes tempêtes, créant des cyclones et des anticyclones dans les systèmes météorologiques turbulents de la planète.

Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) est un grand observatoire spatial qui sera lancé par la NASA en 2021. Son objectif principal est d'observer des objets et des phénomènes astronomiques, fournissant ainsi des informations précieuses sur la formation et l'évolution de l'univers.

## Source

Fait original tiré de l'article original : la NASA a publié une image montrant Jupiter avec un « visage » étrange à la surface juste à temps pour Halloween.