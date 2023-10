Une image époustouflante de galaxies en interaction : Arp 142

By

Arp 142, une paire de galaxies en interaction, a été capturée en juin 2013 et est située à 326 millions d'années-lumière dans la constellation de l'Hydre. L'image, récemment présentée par l'Agence spatiale européenne, présente l'illusion d'une silhouette ressemblant à un oiseau gardant un œuf, laissant les spectateurs se demander s'il ressemble à un colibri, un pingouin ou un marsouin sournois rampant sur la plage.

Cette incroyable image de paréidolie, la tendance des humains à voir des objets familiers ou des motifs dans des objets sans rapport, est créée par l'interaction gravitationnelle entre les deux galaxies. Les deux galaxies sont nommées NGC 2936 et NGC 2937, NGC 2936 étant une galaxie spirale standard et NGC 2937 une petite galaxie elliptique.

Lorsque deux galaxies se rapprochent trop l’une de l’autre, leur gravité commence à se déformer et à s’influencer mutuellement. Dans certains cas, les galaxies fusionnent, dans d’autres, elles se déchirent. La plus grande galaxie spirale, NGC 2936, affiche les restes de son noyau brillant, ressemblant à un « œil » dans l’illusion d’un oiseau. Cependant, ses bras en spirale se transforment désormais en stries déformées bleues et rouges à l’intérieur du corps de l’oiseau.

Cette image a de nouveau retenu l'attention alors que les scientifiques utilisent le télescope spatial Hubble pour cataloguer des galaxies particulières. Arp 142 a été ajouté au catalogue des galaxies particulières observées par la caméra avancée d'étude de Hubble dans le cadre de l'Atlas des galaxies particulières. Initialement publié en 1966 par l'astronome américain Halton Arp, ce catalogue se compose de galaxies qui interagissent et fusionnent.

L'image d'Arp 142 a été capturée à l'aide d'une combinaison de lumière visible et infrarouge par la caméra à grand champ 3 de Hubble. Cette caméra a été installée en 2009 lors de la mission de maintenance finale de la navette spatiale Atlantis, et le télescope spatial Hubble n'a pas été visité depuis lors. .

Sources : ESA, NASA