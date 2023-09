Le Solar Orbiter capture des images de la couronne solaire, révélant de nouvelles informations

Le vaisseau spatial Solar Orbiter, développé par l'Agence spatiale européenne en collaboration avec la NASA, a capturé des images de la couronne solaire, l'atmosphère extérieure la plus chaude du soleil. La couronne est depuis longtemps un mystère pour les scientifiques en raison de sa température extrême, 150 fois plus chaude que la surface du soleil. La couronne est également responsable de la production de vent solaire, des particules chargées qui peuvent avoir un impact significatif sur les satellites et les réseaux électriques.

L'imageur ultraviolet extrême (EUI) de Solar Orbiter a pu capturer des images de la couronne en utilisant une petite modification de l'instrument. Un ingénieur a ajouté un « pouce » à l'obturateur de l'appareil photo, ce qui a permis de capturer la couronne tout en bloquant l'éblouissement de la surface du soleil. Cette simple modification a permis aux scientifiques d’examiner plus en profondeur cette région de l’atmosphère solaire, rarement explorée.

Les images capturées de la couronne sont un composite de données provenant de deux engins spatiaux. L'image du disque solaire a été prise par le vaisseau spatial STEREO de la NASA, tandis que l'image ultraviolette de la couronne a été prise par l'EUI de Solar Orbiter. En combinant ces images, les scientifiques ont désormais une meilleure compréhension de la couronne et de son lien avec la production d’énergie éolienne solaire.

Solar Orbiter, lancé en février 2020, est équipé de six télescopes ultraviolets qui fournissent les premières observations à proximité du soleil. Ces observations aideront les scientifiques à percer les mystères de la couronne et à mieux comprendre la dynamique de notre étoile la plus proche.

Les images capturées pourraient potentiellement révéler de nouvelles informations sur la physique et les structures magnétiques de la couronne. Les scientifiques espèrent que ces images fourniront des informations précieuses qui pourront être utilisées pour mieux comprendre et prédire l’activité solaire, conduisant à terme à des mesures plus efficaces pour protéger les satellites et les réseaux électriques contre les effets du vent solaire.

