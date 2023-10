La collision cosmique d'Arp 107 : une image captivante du télescope spatial Hubble

Arp 107, une paire de galaxies en pleine collision, a été capturée par le télescope spatial Hubble le 18 septembre 2023. Située à 465 millions d'années-lumière dans la constellation du Lion Mineur, cette image montre la rencontre fascinante de deux galaxies de types différents.

L'image révèle une grande galaxie sur la gauche, affichant un seul bras spiralé émanant de son noyau. La poussière et les gaz de cette galaxie brillent partout, créant un spectacle cosmique fascinant. En revanche, la plus petite galaxie de droite semble être composée principalement d’un noyau brillant. Un délicat pont de poussière et de gaz relie ces galaxies particulières.

La plus grande galaxie appartient à une catégorie connue sous le nom de galaxies de Seyfert. Ce sont des galaxies spirales dotées d’un noyau galactique actif exceptionnellement brillant, alimenté par un trou noir supermassif. Les galaxies de Seyfert, comme celle-ci, avec leurs caractéristiques uniques, représentent environ un dixième de toutes les galaxies connues.

Les galaxies en interaction et en fusion, comme Arp 107, ont été identifiées et documentées pour la première fois par le célèbre astronome américain Halton Arp. Il a publié son « Atlas des galaxies particulières » en 1966, contribuant de manière significative à notre compréhension de ces phénomènes célestes. Ces dernières années, le télescope spatial Hubble a utilisé sa caméra avancée pour les levés pour observer et étudier diverses galaxies particulières, notamment Arp-Madore 417-391 et l'étonnant triplet galactique Arp 248.

L'observation d'Arp 107 et de galaxies similaires est un défi en raison de leur visibilité. Même lorsque Le Lion Mineur est haut dans le ciel au printemps de l’hémisphère Nord, ces galaxies restent insaisissables. Cependant, une expérience alternative peut être obtenue en dirigeant un télescope vers M51, communément appelée galaxie Whirlpool. Située entre Alkaid, l'étoile terminale du manche de la Grande Ourse, et Cor Caroli dans la constellation de Canes Venatici, la galaxie Whirlpool présente une grande galaxie spirale en interaction avec une galaxie naine voisine. Malgré leur distance de 27 millions d'années-lumière de la Voie lactée, ils offrent une observation lumineuse et accessible aux télescopes de différentes tailles.

Sources:

- la NASA

- Le télescope spatial Hubble