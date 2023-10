La nébuleuse de l'âme : une vue captivante dans le ciel nocturne

La nébuleuse de l'âme, également connue sous le nom de Westerhout 5 ou IC 1848, est un objet céleste remarquable situé à environ 7,000 XNUMX années-lumière de la Terre dans la constellation de Cassiopée. Il réside dans le bras spiral de Persée de la Voie lactée et a récemment attiré l'attention des astronomes par sa beauté époustouflante.

Une nouvelle image capturée par le télescope spatial Hubble, publiée fin septembre, révèle une structure sombre en forme de têtard sur une mer de rouge vif. Cette mer est en réalité une nébuleuse, un vaste nuage de poussière et de gaz dans l’espace. Pour être plus précis, il s'agit d'une nébuleuse en émission, qui est un nuage diffus de gaz chargé électriquement qui émet sa propre lumière. La nébuleuse de l'âme apparaît rouge car elle émet de la lumière H-alpha, résultat du fait que les atomes d'hydrogène libèrent de la lumière lorsque leurs électrons deviennent moins énergétiques.

L’image montrait la présence d’un globule gazeux (EGG) en évaporation dans la nébuleuse. Les EGG sont des poches denses d’hydrogène moléculaire trouvées dans les régions où se forment les étoiles. Semblables aux œufs qui éclosent, les œufs ont le potentiel de s’effondrer sous leur propre poids et de donner naissance à de jeunes étoiles. Cependant, l’EGG au sein de la Soul Nebula se démarque des autres. Connu sous le nom de KAG2008 globule 13 et J025838.6+604259, il s'agit d'un ŒUF détaché et flottant avec une forme distincte de « tête-queue ». Cette caractéristique unique en fait un sujet d’étude fascinant.

Contrairement aux autres EGG connectés au sein d’une nébuleuse, le frEGG (comme on l’appelle affectueusement) agit comme un cocon, protégeant les bébés étoiles des effets néfastes du rayonnement ultraviolet émis par les étoiles proches. Le gaz dense contenu dans les frEGG et les EGG fournit un environnement propice à la formation d’étoiles naissantes. Ce frEGG exceptionnel remet en question notre compréhension de la formation des étoiles et présente une opportunité passionnante pour des recherches plus approfondies.

La nébuleuse de l'âme, qui fait partie de la plus grande nébuleuse du cœur et de l'âme (IC 1805), est une destination populaire auprès des astronomes, en particulier pendant l'hiver de l'hémisphère nord. Observer cette région de formation d'étoiles avec un télescope nous permet de nous émerveiller devant les merveilles de l'univers et d'apprécier les processus complexes qui façonnent notre environnement cosmique.

Sources:

- la NASA

– Site Hubble