Le télescope Hubble de la NASA capture les restes en expansion d'une étoile explosée

By

Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé des images époustouflantes des restes d'une étoile qui a explosé il y a 20,000 120 ans. La nébuleuse, connue sous le nom de Boucle du Cygnus, forme une forme de bulle d'un diamètre d'environ 2,600 années-lumière et est située à environ XNUMX XNUMX années-lumière. En zoomant sur une petite partie du bord d'attaque de la nébuleuse, les astronomes ont pu observer l'onde de choc provoquée par l'explosion de la supernova s'enfonçant dans la matière interstellaire environnante.

Grâce à des images prises entre 2001 et 2020, les chercheurs ont pu mesurer l’expansion de l’onde de choc et déterminer sa vitesse. Ils ont constaté que l’onde de choc se déplaçait à une vitesse constante, sans décélération, au cours des deux dernières décennies. Atteignant plus d'un demi-million de kilomètres par heure, l'onde de choc est suffisamment rapide pour voyager de la Terre à la Lune en moins d'une demi-heure.

Ce « film » assemblé à partir d’images de Hubble offre un aperçu rapproché de la façon dont les restes de l’étoile explosée continuent d’entrer en collision avec l’espace interstellaire. Les images révèlent des ondulations dans les filaments incandescents d’hydrogène et d’oxygène ionisé, causées par des différences de densité du milieu interstellaire. Ces filaments conservent leur forme au fil du temps tout en apparaissant comme des rubans de lumière torsadés.

La boucle Cygnus, découverte en 1784 par William Herschel, présente des structures et des motifs extraordinaires lorsqu'elle est observée avec le télescope spatial Hubble. Les images détaillées du télescope fournissent des informations précieuses sur les différences de densité et les turbulences rencontrées par l'onde de choc de la supernova lors de son voyage dans l'espace.

Cette recherche met en évidence la puissance du télescope spatial Hubble, qui permet aux scientifiques d’étudier et de comprendre la dynamique des phénomènes cosmiques avec une clarté et une précision remarquables.

Sources : NASA, ESA