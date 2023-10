Le potentiel croissant de l’exploitation minière spatiale : un regard vers l’avenir

Alors que les agences spatiales et les entreprises privées continuent d’explorer les possibilités de l’exploitation minière spatiale, les économistes réfléchissent désormais à la croissance potentielle et aux défis de cette industrie émergente. Avec la demande de métaux critiques utilisés dans diverses technologies d’énergie propre, telles que l’électronique, les panneaux solaires, les éoliennes et les composants de voitures électriques, l’exploitation minière spatiale pourrait devenir un contributeur important à la production de ces précieuses ressources.

Une étude récente réalisée par Ian Lange de la Colorado School of Mines, en collaboration avec un chercheur du Fonds monétaire international, se penche sur la modélisation de la croissance de l'exploitation minière spatiale par rapport à l'exploitation minière traditionnelle de la Terre. L’étude prévoit que d’ici 30 à 40 ans, la production de certains métaux depuis l’espace pourrait dépasser celle de la Terre. Les astéroïdes métalliques, par exemple, contiennent plus de mille fois plus de nickel que la croûte terrestre, ainsi que des concentrations importantes de cobalt, de fer, de platine et d'autres métaux.

La baisse des coûts des lancements spatiaux, grâce aux fusées réutilisables développées par des sociétés comme SpaceX et Rocket Lab, a rendu l’exploitation minière spatiale plus réalisable. Cette réduction des coûts de lancement, associée à l’abondance de métaux précieux dans les astéroïdes, présente une opportunité unique pour l’industrie. L’exploitation minière de ces ressources pourrait également potentiellement éviter les coûts sociaux et environnementaux associés à l’exploitation minière de la Terre, tels que le travail des enfants, les violations des droits de l’homme, la déforestation et la pollution des réserves d’eau.

Cependant, il reste encore des défis à relever. Les méthodes de raffinage actuelles dépendent fortement de la gravité, ce qui rend difficile l’extraction des métaux dans des environnements de microgravité. De plus, il n’existe actuellement aucun cadre juridique pour réglementer les activités minières spatiales, ce qui soulève des inquiétudes quant aux impacts environnementaux et à la durabilité des ressources. Les éthiciens de l’espace préconisent des pratiques responsables, garantissant que les astéroïdes ne soient pas effacés lors des opérations minières et que les ressources soient laissées au bénéfice des générations futures.

Même si l’exploitation minière spatiale peut être confrontée à ses propres préoccupations environnementales, son potentiel à fournir des métaux essentiels sans nuire aux écosystèmes ni dépendre de pratiques minières contraires à l’éthique sur Terre est encourageant. À mesure que la technologie progresse et que l’industrie se développe, il sera crucial d’établir des réglementations et des cadres pour guider les opérations minières spatiales et garantir une extraction responsable des ressources dans le cosmos.

Sources:

– Informations sur l’article source

– Étude de Ian Lange et Alejandro Werner – « Mining in Space » (publiée dans la revue Resource and Energy Economics)