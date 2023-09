Le programme chargé de l’équipage de l’Expédition 69 à bord de la Station spatiale internationale

By

Les membres de l'équipage de l'Expédition 69 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont eu une journée productive le 22 septembre. Ils ont été engagés dans diverses tâches, notamment le jardinage spatial, la recherche, la préparation des combinaisons et l'entraînement à la descente. Ces activités ont mis en valeur l’esprit de collaboration des missions spatiales.

L'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a commencé sa journée par la plomberie orbitale et la maintenance des racks EXPRESS, utilisés pour stocker les expériences de recherche. Elle a ensuite poursuivi les tâches d'entretien de la station et inspecté la coupole de la station, ou « fenêtre sur le monde ».

Moghbeli a été rejoint par l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen et l'ingénieur de vol de la JAXA Satoshi Furukawa pour des examens de la vue. Furukawa avait auparavant mené des recherches sur la combustion solide dans le module de laboratoire Kibo, qui vise à améliorer le rendement énergétique et la sécurité incendie dans l'espace et sur Terre.

Un autre astronaute de la NASA, Loral O'Hara, ainsi que Mogensen et l'astronaute de la NASA Frank Rubio, ont travaillé à la maintenance de la combinaison spatiale. Ils ont remplacé les batteries et installé des sangles de retenue et des lumières sur les casques en vue des prochaines sorties dans l'espace américaines en octobre.

Le jardinage spatial était également à l'ordre du jour, Mogensen récoltant la dernière série de plantes d'Arabidopsis dans le cadre de l'enquête Plant Habitat-03. Cette expérience vise à comprendre comment les adaptations des plantes en microgravité peuvent se transférer aux générations futures.

Dans l’ensemble, l’emploi du temps chargé de l’équipage de l’Expédition 69 démontre son engagement envers la recherche scientifique et la préparation de mission. L'ISS continue de servir de plate-forme précieuse pour la collaboration internationale dans le domaine de l'exploration spatiale.

Sources:

– La Station Spatiale Internationale (ISS) – NASA

– NASA – Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace

– Agence spatiale européenne (ESA)

– Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA)

– Roscosmos – Agence spatiale russe