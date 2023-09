Réalisation astronomique : une capsule de la NASA livre sur Terre le plus grand échantillon d'astéroïde jamais réalisé

Une capsule spatiale de la NASA transportant le plus grand échantillon de sol jamais collecté sur un astéroïde est revenue avec succès sur Terre. La capsule, larguée par le vaisseau spatial robotisé OSIRIS-REx, a atterri dans le désert de l'Utah, livrant le spécimen céleste aux scientifiques. Cette étape marque le point culminant d'une mission conjointe de six ans entre la NASA et l'Université de l'Arizona. Ce n’est que la troisième fois dans l’histoire qu’un échantillon d’astéroïde est renvoyé sur Terre pour analyse, et cet échantillon est de loin le plus important.

L’échantillon a été collecté sur l’astéroïde Bennu, un « objet géocroiseur » riche en carbone qui passe relativement près de notre planète tous les six ans. Bennu présente un grand intérêt pour les scientifiques car il s’agit d’une relique des premiers temps du système solaire, contenant de précieux indices sur les origines et le développement de planètes rocheuses comme la Terre. On pense que les astéroïdes comme Bennu pourraient même contenir des molécules organiques nécessaires à l’émergence de la vie.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a été lancé en septembre 2016 et a atteint Bennu en 2018. Après avoir passé près de deux ans en orbite autour de l'astéroïde, le vaisseau spatial a réussi à collecter un échantillon du matériau meuble de la surface en octobre 2020. Il a ensuite entrepris un voyage de retour de 1.2 milliard de kilomètres. vers la Terre, dont deux orbites autour du soleil.

Lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre, la capsule a connu une chaleur intense, avec des températures pouvant atteindre 2800 250 degrés Celsius. Cependant, il a été ralenti en toute sécurité par des parachutes et a atterri sans incident dans le désert de l'Utah. Une équipe de récupération est restée sur place pour garantir l’intégrité de la capsule et du matériel astéroïde à l’intérieur. L’échantillon, estimé à environ XNUMX grammes, sera soigneusement examiné et divisé en spécimens plus petits pour une analyse plus approfondie par des scientifiques du monde entier.

Le succès de cette mission ouvre des possibilités passionnantes pour l’exploration future des astéroïdes. La partie restante du vaisseau spatial OSIRIS-REx devrait poursuivre sa mission et explorer un autre astéroïde géocroiseur nommé Apophis. Ces recherches en cours amélioreront considérablement notre compréhension du système solaire et de ses débuts.

