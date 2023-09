L'astronaute américain et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après une mission record

L'astronaute américain Frank Rubio, ainsi que les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin, ont commencé leur voyage de retour vers la Terre depuis la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau spatial Soyouz MS-23 s'est détaché de l'ISS un peu plus tôt que prévu et devrait atterrir au Kazakhstan.

À l’origine, l’équipage était censé revenir sur Terre il y a six mois, mais leur vaisseau spatial d’origine a subi une fuite. En conséquence, un vaisseau spatial de remplacement a été envoyé, prolongeant leur mission à un total de 371 jours en orbite.

Au cours de cette mission prolongée, Rubio, qui en est à son premier voyage dans l'espace, a battu le record du plus long vol spatial continu effectué par un Américain. Le 11 septembre, il a dépassé le précédent record de la NASA de 355 jours consécutifs dans l'espace établi par l'astronaute américain à la retraite Mark Vande Hei. Rubio est également devenu le premier Américain à passer une année complète dans l'espace.

Cependant, malgré leurs réalisations, Rubio et ses collègues russes sont encore loin de battre le record russe. Valeri Polyakov détient le record du monde du plus long voyage spatial, ayant passé 437 jours consécutifs et 18 heures à bord de la station spatiale Mir entre janvier 1994 et mars 1995. Polyakov est malheureusement décédé en septembre dernier à l'âge de 80 ans.

Le vaisseau spatial Soyouz MS-23 devrait atterrir dans la steppe herbeuse du Kazakhstan, à environ 148 km au sud-est de la ville de Zhezqazghan. À son retour dans l'atmosphère terrestre, le vaisseau spatial déploiera un parachute pour faciliter sa descente.

Sources:

- Reuters

- la NASA