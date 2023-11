De nouvelles recherches suggèrent un potentiel de reproduction des mammifères dans l’espace

By

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs du Centre de biotechnologie avancée de l'Université de Yamanashi et de l'Agence spatiale aérospatiale japonaise (JAXA) ont réussi à cultiver des embryons de souris dans l'espace de la Station spatiale internationale (ISS). Les embryons se sont développés normalement dans des conditions de microgravité, ce qui indique que la reproduction dans l'espace pourrait également être une possibilité pour les humains. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique iScience.

À l’aide d’une fusée, des embryons de souris congelés ont été envoyés vers l’ISS en août 2021. Une fois dans l’espace, les embryons ont été décongelés à l’aide d’un appareil spécial et laissés se développer sur la station spatiale pendant quatre jours. Remarquablement, ces embryons se sont développés en blastocystes, qui sont les premières cellules qui finissent par se développer en fœtus et en placenta.

L’absence de gravité dans l’espace n’a pas eu d’impact significatif sur le développement normal de ces embryons. Les chercheurs ont analysé l’ADN et les gènes des embryons et n’ont trouvé aucun changement significatif par rapport aux embryons développés sur Terre. Cela suggère que les conditions uniques de l’espace n’interfèrent pas avec les premiers stades du développement des mammifères.

Bien que ces recherches constituent une avancée majeure, d’autres expériences sont nécessaires pour confirmer la viabilité de la reproduction dans l’espace. La prochaine phase de cette étude consiste à transplanter les blastocystes développés en microgravité chez des souris pour déterminer si elles peuvent donner naissance.

Les implications de cette recherche sont importantes pour les futures missions d’exploration spatiale et de colonisation potentielle. Alors que le programme Artemis de la NASA vise à renvoyer les humains sur la Lune et éventuellement sur Mars, comprendre comment la reproduction peut avoir lieu dans l'espace est crucial pour l'habitation spatiale à long terme.

Cette étude ouvre de nouvelles possibilités de colonisation spatiale humaine et soutient l'idée selon laquelle les humains pourraient potentiellement établir des communautés prospères au-delà des frontières de la Terre. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les effets d’une exposition prolongée à la microgravité sur la santé globale des enfants nés dans l’espace.

FAQ:

Q : Quelles ont été les principales conclusions de l’étude ?

R : La principale conclusion de l'étude est que les embryons de souris se sont développés normalement dans des conditions de microgravité sur la Station spatiale internationale.

Q : Que sont les blastocystes et pourquoi sont-ils importants dans cette étude ?

R : Les blastocystes sont des cellules précoces qui se transforment en fœtus et en placenta. Dans cette étude, le développement des blastocystes dans des conditions de microgravité montre que le développement précoce des mammifères peut avoir lieu dans l'espace.

Q : Quelles organisations ont mené l’étude ?

R : L'étude a été menée par des chercheurs du Centre de biotechnologie avancée de l'Université de Yamanashi et de l'Agence spatiale aérospatiale japonaise (JAXA).

Q : Quelles sont les implications de cette recherche pour l’exploration et la colonisation spatiales futures ?

R : Cette recherche suggère le potentiel de reproduction des mammifères dans l’espace, ce qui est crucial pour les missions d’habitation spatiale et de colonisation à long terme sur la Lune et sur Mars.

Q : Quelles expériences supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la viabilité de la reproduction dans l’espace ?

R : D’autres expériences consistent à transplanter des blastocystes développés en microgravité chez des souris pour déterminer si elles peuvent donner naissance. Cela confirmera si la reproduction est pleinement viable dans l’espace.