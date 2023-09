Identification des AGN de ​​faible masse et à large ligne dans l'univers primitif

Les trous noirs supermassifs (SMBH) sont une caractéristique commune au centre des galaxies massives. Cependant, les origines de ces trous noirs massifs dans l’univers primitif restent un mystère. Une théorie suggère que les SMBH se sont développés à partir de progéniteurs plus petits en accumulant de la masse à travers leurs disques d'accrétion. Ces petits trous noirs, appelés « graines », ont des masses allant de 100 à plus de 100,000 XNUMX fois la masse du Soleil. Mais en observant les premiers SMBH, les chercheurs ont découvert des masses environ un milliard de fois supérieures à la masse du Soleil. Ces observations sont biaisées en faveur des quasars les plus lumineux, alors comment pouvons-nous trouver les quasars les plus faibles et les trous noirs de moindre masse qui pourraient exister dans l'univers primitif ?

Les chercheurs se tournent vers le télescope spatial James Webb (JWST) pour relever ce défi. En utilisant la sensibilité du JWST aux longueurs d'onde du proche infrarouge, une étude récente a identifié deux noyaux de galaxies actifs (AGN) à redshift z>5, environ un milliard d'années après le Big Bang. Ces AGN, connus sous les noms de CEERS 2782 et CEERS 746, ont été identifiés par spectroscopie NIRSpec du programme Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

En étudiant les spectres de ces AGN, les chercheurs ont pu analyser d’importantes raies d’émission et déterminer que les deux objets sont des AGN à large raie. Les auteurs ont utilisé des diagrammes de rapport de raies pour distinguer les galaxies AGN des galaxies formant des étoiles. Cependant, ces diagrammes n'ont pas permis de classer définitivement les CEERS 2782 et CEERS 746 en raison de leur redshift élevé et de leur faible métallicité. De plus, les auteurs ont calculé la masse des trous noirs supermassifs au centre de ces AGN en utilisant la raie d’émission Hα. L'obscurcissement dû au gaz et à la poussière peut affecter ces mesures, sous-estimant potentiellement la masse du trou noir.

La découverte du CEERS 2782 et du CEERS 746 contribue à combler le fossé entre les observations d'AGN locaux et les quasars à redshift élevé. Ces AGN faibles et à redshift élevé fournissent des informations précieuses sur l’univers primitif et la formation de trous noirs supermassifs. Alors que le télescope spatial James Webb continue de dévoiler de nouveaux monstres cachés dans le cosmos, nous pourrions bientôt percer les mystères entourant les origines de ces objets célestes massifs.

