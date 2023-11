L’énigmatique pluie de météores des Taurides du Sud : un spectacle à voir

Une pluie de météores connue pour sa cascade de boules de feu brillantes devrait atteindre son maximum d'activité au cours des prochains jours, offrant une occasion idéale aux observateurs d'étoiles d'avoir un aperçu de son spectacle fascinant. La pluie de météores des Taurides du Sud, qui fait partie du flux de météores des Taurides, est une extravagance céleste qui se produit chaque année entre septembre et novembre lorsque la Terre traverse un flux de débris laissés par la comète Encke.

Contrairement à d’autres pluies de météores, telles qu’Orion et Perséides, les flux de météores Taurides se déplacent lentement et offrent une meilleure visibilité. Bien qu’ils ne soient pas particulièrement fréquents, ne produisant qu’environ cinq météores par heure, les météores qu’ils produisent sont réputés grands et brillants. Lorsque les branches sud et nord du flux de météores taurides sont actives en même temps, l’activité des boules de feu augmente.

Les Taurides du Sud seront actives du 23 septembre au 8 décembre, avec une visibilité maximale attendue dimanche et lundi. En revanche, les Taurides du Nord connaîtront leur apogée vers les 11 et 12 novembre. Ces pluies de météores peuvent être observées pratiquement partout sur Terre, à l'exception du pôle Sud, ce qui les rend accessibles à un large éventail d'observateurs d'étoiles.

Pour assister à ce spectacle céleste, il est préférable de sortir après minuit et avant l'aube, lorsque la lune ne gênera pas l'affichage. Le point radiant de la pluie de météores des Taurides est la constellation du Taureau, qui peut être identifiée par l'étoile rouge vif connue sous le nom d'Aldébaran et l'amas d'étoiles des Pléiades. Aucun équipement spécialisé n’est nécessaire pour profiter de ce spectacle cosmique ; une chaise confortable et des vêtements chauds suffisent.

La pluie de météores Taurides se produit lorsque la Terre traverse un nuage de débris laissé par la comète d'Encke. La comète d'Encke, découverte en 1786 par Pierre FA Mechain et nommée d'après Johann Franz Encke, possède la période orbitale la plus courte de toutes les comètes connues. Chaque fois que la comète d'Encke revient dans le système solaire interne, elle libère de la glace et des roches, créant ainsi un vaste flux de débris. Ces débris sont répartis sur une vaste zone de l’espace, ce qui prend beaucoup de temps à la Terre pour les traverser, ce qui donne naissance aux Taurides du Nord et aux Taurides du Sud.

Alors, marquez vos calendriers et préparez-vous à un spectacle impressionnant dans le ciel nocturne. La pluie de météores des Taurides du Sud promet de captiver les astronomes avec son spectacle lumineux de merveilles célestes.

QFP

1. Quand la pluie de météores des Taurides du Sud sera-t-elle la plus active ?

La pluie de météores des Taurides du Sud sera la plus active du 23 septembre au 8 décembre, avec une visibilité maximale attendue dimanche et lundi.

2. Combien de météores peut-on observer lors de la pluie de météores des Taurides du Sud ?

En moyenne, le flux de météores des Taurides du Sud produit environ cinq météores par heure.

3. La pluie de météores Taurides peut-elle être vue de n'importe où sur Terre ?

La pluie de météores Taurides peut être vue de presque n’importe où sur Terre, à l’exception du pôle Sud.

4. Qu'est-ce qui cause la pluie de météores Taurides ?

La pluie de météores Tauride se produit lorsque la Terre traverse un nuage de débris laissé par la comète Encke, qui projette de la glace et des roches dans l'espace à chaque fois qu'elle retourne dans le système solaire interne.