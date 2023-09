La journée portes ouvertes de South Port donne aux habitants du Sud un aperçu des coulisses

By

South Port, situé à Bluff, en Nouvelle-Zélande, ouvre ses portes au public ce week-end pour sa journée portes ouvertes semestrielle. L'événement, qui a été reporté d'un an en raison des restrictions liées au Covid-19, vise à offrir aux amis, aux familles et au grand public l'occasion de voir ce qui se passe au port et de se renseigner sur ses opérations quotidiennes.

La coordinatrice de l'événement, Charlotte Scoles, est ravie de partager la « ruche d'action » avec les visiteurs, en particulier les enfants qui auront la chance d'explorer les différentes activités et de découvrir le port de première main. Qu'il s'agisse de monter sur un remorqueur ou de regarder la grue déplacer des conteneurs, il y aura de nombreuses opportunités passionnantes pour le plaisir de tous.

La journée portes ouvertes a déjà suscité un intérêt considérable, tous les espaces de visite étant réservés cinq jours seulement après sa mise en ligne. Une équipe de 60 collaborateurs de South Port se portera volontaire pour veiller au bon déroulement de cette journée.

Les visiteurs auront la chance d'en apprendre davantage sur les moindres détails des opérations du port, y compris un aperçu des entrepôts frigorifiques et l'occasion d'observer des machines spécialisées comme des opérateurs de grumes en action. De plus, South Port accueillera un centre de divertissement sur le site du Oyster Festival à Bluff, où les familles pourront profiter d'activités gratuites telles que du maquillage, des châteaux gonflables, de l'Astro Ball, des mini jeeps et de la musique live.

Bien que tous les billets disponibles aient été réclamés, il est encore possible d'y assister en rejoignant la liste d'attente pour les non-présentations à 9h, 11h et 1h le jour de l'événement. La journée portes ouvertes du Port Sud n'est pas seulement l'occasion pour le public de s'amuser, mais aussi de mieux apprécier la contribution du port à la région.

Sources : Aucune.