Des chercheurs sud-coréens protestent contre les réductions proposées par le gouvernement dans le budget de la recherche

La communauté scientifique sud-coréenne s'est insurgée suite à la proposition du gouvernement de réduire considérablement le budget fédéral de la recherche pour 2024. Le pays est connu pour ses niveaux élevés de dépenses publiques en recherche et développement (R&D), mais cette annonce a suscité de rares tollé parmi les chercheurs.

Les syndicats et associations scientifiques unissent leurs forces pour protester contre ces coupes, l'Union pour la recherche scientifique et technologique nationale organisant des conférences de presse, des rassemblements et écrivant à l'Assemblée nationale dans l'espoir d'obtenir le soutien du public. Des lettres ouvertes s’opposant aux projets ont également été rédigées par divers groupes.

Le ministère des Sciences et des TIC (MSIT) de Corée du Sud a annoncé ces réductions le 22 août, marquant la première fois depuis plus de trois décennies que le financement de la science est spécifiquement ciblé. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le budget de R&D de la Corée du Sud représentait plus de 4.5 % du PIB en 2023, et le président du pays avait précédemment annoncé son intention de maintenir les dépenses de R&D à 5 % pour devenir l'un des principaux pays du monde. les cinq premiers pays du monde pour la recherche.

Le MSIT a défendu sa décision en affirmant qu'elle vise à rendre le système gouvernemental de R&D plus efficace. Les réductions proposées élimineraient les projets peu performants et réduiraient les coûts indirects tels que les infrastructures et équipements de recherche. Le ministère prévoit d'augmenter les investissements dans des domaines spécifiques tels que l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, tout en réduisant le soutien à la recherche fondamentale au profit de projets de collaboration internationale.

Le gouvernement affirme que les scientifiques coréens n’ont pas collaboré autant que ceux d’Europe et des États-Unis, au niveau national ou international. Ainsi, il prévoit d'augmenter le budget destiné aux échanges internationaux de recherche. Cependant, certains chercheurs affirment que les collaborations internationales nécessitent plus qu’un simple financement et soulignent la nécessité d’infrastructures et d’un soutien durable.

Les coupes budgétaires proposées ont suscité des inquiétudes quant à la collaboration à long terme et aux perspectives d'avenir des diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM). Il existe déjà une perception selon laquelle les carrières STEM sont moins stables et moins lucratives, et ces réductions pourraient renforcer cette perception. En outre, même si les coupes budgétaires ne sont pas mises en œuvre, les dégâts sur le moral et la confiance dans l’avenir sont déjà causés.

