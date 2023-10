Ondes de chœur détectées dans le secteur de l'aube de la magnétosphère de Mercure

Les observations effectuées par le vaisseau spatial Mio, qui fait partie du projet international d'exploration du mercure BepiColombo, ont révélé l'apparition d'ondes chorales dans le secteur de l'aube de la magnétosphère de Mercure. Cela était auparavant incertain en raison de la différence significative d’intensité du champ magnétique entre la Terre et Mercure. L'étude a également découvert que les ondes chorales sont la force motrice derrière les aurores à rayons X de Mercure, qui n'étaient pas bien comprises auparavant.

Mercure, étant la planète la plus proche du Soleil, est fortement influencée par le vent solaire. Des missions précédentes telles que Mariner 10 et MESSENGER ont fourni des informations précieuses sur le champ magnétique et la magnétosphère de Mercure. Le vaisseau spatial Mio, équipé d'un instrument à ondes plasma, vise à étudier plus en profondeur l'environnement électromagnétique autour de Mercure.

Lors de deux survols de Mercure en octobre 2021 et juin 2022, des observations ont été réalisées à environ 200 km d'altitude. Malgré le bruit d'interférence provenant du vaisseau spatial lui-même, le faible niveau de bruit électromagnétique du vaisseau spatial Mio a permis la détection des ondes de chœur. Ces ondes se sont avérées localisées dans le secteur de l'aube de la magnétosphère de Mercure.

L’équipe de recherche a utilisé la théorie de la croissance non linéaire des ondes chorales pour étudier la cause de leur génération dans le secteur de l’aube. On a découvert que la courbure du champ magnétique de Mercure, déformée par le vent solaire, jouait un rôle crucial. Dans le secteur de l’aube, où les lignes de champ magnétique sont moins affectées par le vent solaire, l’énergie est transférée efficacement des électrons aux ondes électromagnétiques, créant ainsi des conditions favorables à la génération d’ondes chorales.

Ces résultats mettent en évidence l’importance des lignes de champ magnétique planétaire et de leur interaction avec le vent solaire dans la compréhension de la génération des ondes chorales. Les observations réalisées lors des survols contribueront à une compréhension globale de l'environnement de Mercure et de sa population électronique énergétique. Le vaisseau spatial Mio poursuit son voyage vers Mercure, dont la mise en orbite est prévue pour 2025, où d'autres explorations et observations seront menées.

