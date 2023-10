Les sons sous nos pieds : la stabilité des roches révélée par les modèles acoustiques

Des chercheurs du MIT ont découvert que les sons émis par les roches peuvent fournir des informations précieuses sur leur stabilité. En soumettant les roches à diverses pressions en laboratoire, l’équipe a découvert que différents modèles acoustiques, ou « empreintes digitales », apparaissaient à différentes profondeurs et forces. Par exemple, des échantillons de marbre émettaient des « boums » graves sous de basses pressions, tandis que des pressions plus élevées entraînaient des crépitements plus aigus. Ces modèles acoustiques pourraient aider les scientifiques à identifier les régions instables sous la surface de la Terre qui pourraient être sujettes aux tremblements de terre ou aux éruptions. L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, a également des applications potentielles dans le forage géothermique, où la compréhension du comportement des roches est cruciale.

La croûte terrestre est souvent comparée à la peau d'une pomme, avec différents niveaux de résistance et de stabilité. Les roches proches de la surface sont fragiles et se fracturent facilement, tandis que les roches situées à de plus grandes profondeurs peuvent s'écouler en raison des pressions et de la chaleur immenses. Comprendre la « transition fragile-ductile » où les roches présentent des propriétés à la fois de fragilité et de ductilité est important pour étudier la force de la lithosphère terrestre et prédire les tremblements de terre. Grâce à l’étude des défauts microscopiques dans les roches, tels que les fissures et les pores, les chercheurs espèrent mieux comprendre cette transition.

Les ultrasons ont été utilisés pour cartographier les imperfections microscopiques des roches en envoyant des ondes sonores à travers elles, qui rebondissaient et se reflétaient sur les défauts de manière spécifique. Cette approche a fourni des informations précieuses sur les modèles de défauts dans les roches. Lors des expériences, des cylindres de marbre de Carrare, le même matériau utilisé pour le David de Michel-Ange, ont été soumis à des pressions extrêmes. Des impulsions ultrasonores ont été envoyées à travers les échantillons et les modèles acoustiques résultants ont été enregistrés. Les chercheurs ont découvert que ces modèles acoustiques changeaient en fonction de la pression appliquée aux roches.

Cette méthode innovante d’étude des roches par l’acoustique pourrait aider les géologues à mieux comprendre le comportement des roches à différentes profondeurs et pressions. Il a le potentiel d’améliorer notre capacité à prédire les tremblements de terre et les éruptions, ainsi que de contribuer aux efforts de forage géothermique. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient fournir des informations précieuses sur la science fondamentale de la stabilité des roches et contribuer à rendre le monde meilleur.

