Une nouvelle découverte : les protéines bactériennes jouent un rôle crucial dans la formation et la stabilité du clathrate de méthane

Des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont fait une découverte révolutionnaire concernant la formation et la stabilité des clathrates de méthane. Ces clathrates, également connus sous le nom de glace de méthane, sont de minuscules cages de glace qui retiennent le méthane en place sous le fond marin, l'empêchant ainsi de pénétrer dans l'atmosphère. L'étude, publiée dans la revue PNAS Nexus, révèle l'existence d'une classe jusqu'alors inconnue de protéines bactériennes qui contribuent à la formation et à la stabilité des clathrates de méthane.

L'équipe de recherche, dirigée par Jennifer Glass et Raquel Lieberman, a découvert que ces protéines bactériennes sont aussi efficaces que les produits chimiques commerciaux actuellement utilisés dans le forage, mais qu'elles sont non toxiques, respectueuses de l'environnement et évolutives. Cette découverte pourrait avoir des implications importantes pour les opérations de forage offshore, car la glace de méthane peut obstruer les canalisations et provoquer le gel et la rupture. Ces protéines pourraient potentiellement accroître la sécurité du transport du gaz naturel et éclairer la recherche de la vie dans le système solaire.

L’étude a commencé par l’examen des sédiments provenant du fond marin au large des côtes de l’Oregon. L’équipe a émis l’hypothèse que les sédiments contiendraient des protéines qui influencent la croissance du clathrate de méthane, similaires aux protéines antigel des poissons qui les aident à survivre dans des environnements froids. En utilisant le séquençage de l’ADN et la bioinformatique, l’équipe a identifié les gènes des protéines contenues dans les sédiments.

Les scientifiques ont ensuite utilisé la cristallographie aux rayons X pour déterminer la structure des protéines et ont recréé les conditions du fond marin en laboratoire pour tester leur efficacité. Grâce à des simulations de dynamique moléculaire, l’équipe a pu identifier le site spécifique où la protéine se lie au clathrate de méthane.

Cette découverte fournit des informations précieuses sur les processus biologiques à l’origine de la stabilité des clathrates de méthane sous la mer. Comprendre ces mécanismes pourrait aider à atténuer les défis associés aux clathrates de méthane lors des opérations de forage offshore et contribuer au développement de pratiques plus sûres et plus durables. L'étude met en valeur l'importance de la collaboration interdisciplinaire et de la recherche scientifique fondamentale dans l'étude des systèmes naturels de la Terre.

Source : Centre d'actualités Georgia Tech