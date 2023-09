Certains phasmes parthénogénétiques s'accouplent occasionnellement, améliorant ainsi le pool génétique

Une équipe d'écologistes et de biologistes évolutionnistes de l'Université de Lausanne en Suisse a découvert que certaines espèces de phasmes, connues pour leur capacité à se reproduire par parthénogenèse, s'accouplent occasionnellement pour améliorer leur patrimoine génétique.

La parthénogenèse est une forme de reproduction dans laquelle la progéniture se développe à partir d'œufs non fécondés. On l'observe chez certains invertébrés, dont les phasmes, et certaines plantes. Grâce à cette méthode, les phasmes produisent une progéniture génétiquement identique, majoritairement féminine, avec parfois des mâles.

Des recherches antérieures ont indiqué que les créatures qui dépendent uniquement de la parthénogenèse ont une diversité génétique limitée, ce qui rend difficile leur adaptation aux changements environnementaux. À la lumière des inquiétudes concernant l’impact du réchauffement climatique sur les phasmes, l’équipe de recherche a cherché à étudier comment ces insectes pourraient réagir à de tels changements.

Pour explorer cela, les chercheurs ont collecté plusieurs échantillons de quatre espèces de phasmes parthénogénétiques sur le terrain. Ils ont séquencé les gènes de huit populations de ces espèces et découvert une faible diversité génétique dans six populations, indiquant des périodes prolongées de parthénogenèse ininterrompue.

Cependant, dans deux populations appartenant aux espèces Timema douglasi et T. monikensis, les chercheurs ont trouvé des preuves d'une diversité génétique plus élevée que celle attendue chez une espèce non accouplée. Cela suggère que ces espèces particulières de phasmes se livrent occasionnellement à des relations sexuelles cryptiques, où la fécondation a lieu après l'accouplement et aboutit souvent à une proportion plus élevée de mâles.

Les résultats de cette étude suggèrent que certains organismes, comme les phasmes, pourraient avoir la capacité de s'adapter aux changements environnementaux en modifiant leurs stratégies de reproduction. En s'accoupleant occasionnellement, ces phasmes parthénogénétiques peuvent introduire de nouvelles variations génétiques dans leurs populations, augmentant potentiellement leur résilience aux conditions changeantes.

Dans l’ensemble, cette recherche fournit des informations précieuses sur le comportement reproducteur et la diversité génétique des phasmes parthénogénétiques ainsi que sur leur capacité à s’adapter aux défis environnementaux.

Définitions:

– Parthénogenèse : Forme de reproduction dans laquelle la progéniture se développe à partir d’œufs non fécondés. On l'observe chez certains invertébrés et plantes.

– Diversité génétique : Le nombre total de caractéristiques génétiques dans la constitution génétique d’une espèce, qui contribue à sa capacité à s’adapter et à survivre.

– Sexe cryptique : occurrence d’accouplement et de fécondation chez une espèce censée se reproduire uniquement par parthénogenèse.

Source : Actes de la Royal Society B : Biological Sciences (2023), DOI : 10.1098/rspb.2023.0404