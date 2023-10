Les diamants révèlent les secrets de l'évolution de la Terre

Une étude récente a révélé que les diamants peuvent offrir des informations précieuses sur l’évolution de la Terre. En tant que minéral naturel le plus dur connu, les diamants ont la capacité de résister à des conditions extrêmes, notamment la création et la destruction de supercontinents. Les chercheurs se sont concentrés sur les diamants « ultra-profonds » qui se sont formés il y a des millions d’années sous le supercontinent Gondwana, enfouis profondément sous la surface de la Terre.

Ces diamants uniques fournissent des indices importants sur la formation, la stabilisation et le mouvement des supercontinents, mettant en lumière le « cycle des supercontinents » entraîné par la tectonique des plaques. Ce cycle est difficile à étudier par les moyens traditionnels, car la croûte océanique est relativement jeune et la croûte continentale offre des informations limitées sur les processus géologiques profonds.

L’étude impliquait l’analyse des diamants et de leurs minuscules inclusions de silicates et de sulfures à l’aide d’une série d’analyses chimiques, notamment des analyses isotopiques. Cela a permis aux chercheurs de dater les diamants, révélant qu'ils se sont formés il y a entre 650 et 450 millions d'années, sous la base du Gondwana, lorsque le supercontinent recouvrait le pôle Sud.

Les chercheurs ont découvert qu'au fur et à mesure que les diamants se formaient, les roches dans lesquelles ils se trouvaient devenaient flottantes et étaient transportées le long du matériau du manteau subduit jusqu'à la base du Gondwana, élargissant ainsi le supercontinent par le bas. Au fil du temps, alors que le Gondwana commençait à se désagréger, les diamants ont été amenés à la surface de la Terre lors de violentes éruptions volcaniques qui se sont produites dans ce qui est aujourd'hui le Brésil et l'Afrique de l'Ouest.

Ces découvertes indiquent que les diamants étaient « collés » à la base du Gondwana et ont migré avec différents fragments du supercontinent au fur et à mesure de sa division. L’étude met en évidence l’importance des diamants très profonds dans la compréhension de la formation des continents et de l’évolution de la Terre. Les continents jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie sur notre planète, et la recherche dans ce domaine nous aide à comprendre comment les continents se forment, évoluent et contribuent aux caractéristiques uniques de la Terre.

L'étude a été publiée dans la revue Nature.

