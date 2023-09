Curiosity Rover poursuit son exploration sur Mars

Le rover Curiosity, déployé par la NASA sur Mars, se lance dans un nouveau week-end d'exploration. Le rover se lancera dans diverses activités scientifiques, profitant de l’opportunité d’étudier de près le paysage martien.

Le plan du week-end comprend la science de contact au premier sol, un entraînement au deuxième sol et la science à distance au troisième sol. Ce schéma d'activités s'est répété de nombreux week-ends tout au long du voyage de Curiosity, mais le terrain en constante évolution garantit qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

Le premier sol consistera à analyser deux cibles situées à proximité immédiate du rover. La première cible, nommée « Hydra », sera brossée avec l'outil de suppression de poussière (DRT) avant d'être examinée par le spectromètre à rayons X de particules alpha (APXS) et le Mars Hand Lens Imager (MAHLI). La deuxième cible, appelée « Dodoni », est une caractéristique résistante surélevée qui sera également étudiée par APXS et MAHLI.

De plus, les instruments de chimie et de caméra (ChemCam) et Mast Camera (Mastcam) continueront à documenter la crête supérieure de Gediz Vallis, ainsi qu'à étudier un autre substrat rocheux à proximité appelé « Thassos » à l'aide de la spectroscopie de claquage induit par laser (LIBS). Mastcam observera également la butte de l'Orénoque et un bloc en couches appelé « Rouskio ».

Le deuxième sol se concentrera sur les activités scientifiques préalables au lancement, notamment l'analyse LIBS d'une veine sombre sur le même bloc que Thassos, des mosaïques capturant des vues du bord est du cratère et des observations de l'espace de travail voisin et d'une autre cible résistante appelée « Milos ». Des capteurs environnementaux surveilleront également l’activité des tourbillons de poussière et mesureront l’opacité atmosphérique.

Le troisième sol impliquera des observations scientifiques à distance, telles qu'une enquête sur les diables de poussière et un film sur les nuages ​​​​suprahorizon à midi. ChemCam utilisera son logiciel AEGIS (Autonomous Exploration for Gathering Increased Science) pour sélectionner une cible pour l’imagerie. Curiosity effectuera également une caractérisation atmosphérique tôt le matin.

Alors que Curiosity poursuit son voyage cahoteux à travers le paysage martien, les scientifiques attendent avec impatience les données et images précieuses qu'il continuera de fournir pour l'exploration en cours de notre planète voisine.

– NASA/JPL-Caltech – Crédit image : NASA/JPL-Caltech – Cet article source a fourni des informations sur le plan de week-end de Curiosity sur Mars.

– Définitions des termes :

– Sol : un jour martien, qui équivaut à 24 heures et 39 minutes sur Terre.

– Science de contact : activités scientifiques qui impliquent un contact physique direct avec la surface martienne, comme le brossage ou le forage.

– APXS : Alpha Particle X-ray Spectrometer, un instrument sur Curiosity utilisé pour déterminer la composition élémentaire des roches et du sol.

– MAHLI : Mars Hand Lens Imager, une caméra sur Curiosity capable de capturer des images haute résolution des roches et du sol martiens.

– ChemCam : instrument de chimie et caméra, qui utilise la spectroscopie plasma induite par laser pour analyser à distance la composition des roches et des sols.

– Mastcam : Mast Camera, un système de caméra sur Curiosity qui fournit des images panoramiques et stéréoscopiques de la surface martienne.

– LIBS : Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, une technique utilisée par ChemCam pour analyser la composition des roches et des sols.

– ENV : Capteurs environnementaux sur Curiosity qui mesurent les conditions atmosphériques et d’autres facteurs environnementaux.

– AEGIS : Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, logiciel utilisé par ChemCam pour sélectionner de manière autonome des cibles d’imagerie.