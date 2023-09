Nouvel article : Scientifiques et ingénieurs travaillant sur l’exploration de Mars

By

Dans le domaine de l’exploration de Mars, de nombreux scientifiques et ingénieurs travaillent ensemble pour percer les mystères de la planète rouge. Ces personnes proviennent de diverses institutions et organisations, chacune avec sa propre expertise et ses propres contributions.

L'une de ces scientifiques est Elena Amador-French, coordinatrice des opérations scientifiques à la NASA/JPL à Pasadena, en Californie. Elle joue un rôle crucial dans la planification et l’exécution des opérations scientifiques des rovers martiens. Un autre scientifique, Ryan Anderson, est géologue planétaire à l'USGS à Flagstaff, en Arizona. Il se concentre sur l’étude de la géologie de Mars et sur la compréhension de ses processus passés et présents.

La géologue planétaire Mariah Baker, du Center for Earth & Planetary Studies du Smithsonian National Air & Space Museum à Washington, DC, se spécialise dans l'étude des roches et des minéraux d'un autre monde. Michael Battalio, climatologue planétaire à l'Université de Yale à New Haven, CT, examine les modèles et les processus climatiques sur Mars.

Keri Bean, chef d'équipe adjoint de Rover Planner à la NASA/JPL à Pasadena, en Californie, aide à planifier les mouvements et les activités des rovers martiens. Kristen Bennett est géologue planétaire à l'USGS à Flagstaff, Arizona, qui étudie les caractéristiques géologiques de Mars.

L'équipe de la NASA/JPL comprend également les géologues planétaires Fred Calef et Abigail Fraeman, qui apportent leur expertise dans l'analyse de la surface et des roches de Mars. Brittney Cooper, scientifique atmosphérique à l'Université York à Toronto, Ontario, Canada, se concentre sur l'étude de l'atmosphère et des conditions météorologiques sur Mars.

Sean Czarnecki, géologue planétaire à l'Arizona State University à Tempe, Arizona, étudie l'histoire géologique et la composition de Mars. Lauren Edgar, géologue planétaire à l'USGS à Flagstaff, Arizona, étudie la géologie et la stratigraphie de Mars.

Parmi les autres scientifiques et ingénieurs impliqués dans l'exploration de Mars figurent Christopher Edwards de la Northern Arizona University, Samantha Gwizd de l'Université du Tennessee, Ken Herkenhoff de l'USGS à Flagstaff, Arizona, et Evan Hilgemann de la NASA/JPL à Pasadena, en Californie. Ils apportent chacun des informations uniques sur différents aspects de la géologie de Mars et de la planification des opérations du rover.

Le scientifique atmosphérique Alex Innanen de l'Université York et Scott Guzewich de la NASA/GSFC à Greenbelt, Maryland, étudient l'atmosphère martienne et ses interactions avec la surface. Rachel Kronyak, géologue planétaire à la NASA/JPL à Pasadena, en Californie, est impliquée dans l'examen de l'histoire et des processus géologiques sur Mars.

Michelle Minitti de Framework à Silver Spring, MD, Natalie Moore de Malin Space Science Systems à San Diego, Californie, et Claire Newman d'Aeolis Research à Pasadena, Californie, apportent également leur expertise à l'exploration de Mars.

Parmi les autres scientifiques et ingénieurs travaillant sur l'exploration de Mars figurent Catherine O'Connell-Cooper et Lucy Thompson de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada, Melissa Rice de l'Université Western Washington à Bellingham, WA, et Mark Salvatore de l'Université Northern Arizona. à Flagstaff, Arizona.

De plus, Susanne Schwenzer de l'Open University de Milton Keynes, au Royaume-Uni, Ashley Stroupe de la NASA/JPL à Pasadena, en Californie, Dawn Sumner de l'Université de Californie Davis à Davis, en Californie, et Vivian Sun de la NASA/JPL à Pasadena, en Californie, tous apportent leur expertise en géologie planétaire à l’étude de Mars.

Scott VanBommel, scientifique planétaire à l'Université de Washington à St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, scientifique du projet MSL à la NASA/JPL à Pasadena, en Californie, et le géochimiste Roger Wiens du LANL à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, jouent un rôle essentiel dans l'analyse des données. et interpréter les résultats des missions sur Mars.

Sharon Wilson, géologue planétaire au Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum à Washington, DC, Alivia Eng, étudiante diplômée à Georgia Tech à Atlanta, GA, et Remington Free, ingénieur des systèmes d'exploitation à la NASA /JPL à Pasadena, en Californie, contribuent tous aux efforts d'exploration de Mars.

Enfin, Emma Harris, étudiante diplômée au Natural History Museum de Londres, Royaume-Uni, Conor Hayes, étudiant diplômé à l'Université York à Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, étudiante diplômée à l'Université Washington à St. Louis, MO, et Deborah Padgett, responsable des tâches OPGS à la NASA/JPL à Pasadena, en Californie, partagent leur expertise dans divers aspects de l'exploration de Mars.

Ces scientifiques et ingénieurs unissent leurs forces pour faire progresser notre compréhension de Mars, en explorant sa géologie, son climat, son atmosphère et son potentiel de vie passée ou présente. Grâce à leur collaboration et leur dévouement, ils continuent de percer les secrets de la planète rouge.



– Elena Amador-French, coordinatrice des opérations scientifiques ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Ryan Anderson, géologue planétaire ; USGS ; Flagstaff, Arizona

– Mariah Baker, géologue planétaire ; Centre d'études terrestres et planétaires, Smithsonian National Air & Space Museum ; Washington DC

– Michael Battalio, climatologue planétaire ; Université de Yale; New Haven, Connecticut

– Keri Bean, chef d'équipe adjoint de Rover Planner ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Kristen Bennett, géologue planétaire ; USGS ; Flagstaff, Arizona

– Fred Calef, géologue planétaire ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Brittney Cooper, scientifique atmosphérique ; Université York; Toronto, Ontario, Canada

– Sean Czarnecki, géologue planétaire ; Université de l'État d'Arizona; Tempe, Arizona

– Lauren Edgar, géologue planétaire ; USGS ; Flagstaff, Arizona

– Christopher Edwards, géologue planétaire ; Université du Nord de l'Arizona ; Flagstaff, Arizona

– Abigail Fraeman, géologue planétaire ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Scott Guzewich, scientifique atmosphérique ; NASA/GSFC ; Ceinture de verdure, Maryland

– Samantha Gwizd, géologue planétaire ; Université du Tennessee ; Knoxville, Tennessee

– Ken Herkenhoff, géologue planétaire ; USGS ; Flagstaff, Arizona

– Evan Hilgemann, planificateur routier ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Alex Innanen, scientifique atmosphérique ; Université York; Toronto, Ontario, Canada

– Rachel Kronyak, géologue planétaire ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Michelle Minitti, géologue planétaire ; Cadre; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, spécialiste des opérations de mission, Malin Space Science Systems ; San Diego, Californie

– Claire Newman, scientifique atmosphérique, Aeolis Research ; Pasadena, Californie

– Catherine O'Connell-Cooper, géologue planétaire ; Université du Nouveau-Brunswick; Frédéricton, Nouveau-Brunswick, Canada

– Melissa Rice, géologue planétaire ; Université occidentale de Washington ; Bellingham, État de Washington

– Mark Salvatore, géologue planétaire ; Université du Nord de l'Arizona ; Flagstaff, Arizona

– Susanne Schwenzer, géologue planétaire ; L'Université Ouverte ; Milton Keynes, Royaume-Uni

– Ashley Stroupe, ingénieur des opérations de mission ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Dawn Sumner, géologue planétaire ; Université de Californie Davis ; Davis, Californie

– Vivian Sun, géologue planétaire ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Lucy Thompson, géologue planétaire ; Université du Nouveau-Brunswick; Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada

– Scott VanBommel, scientifique planétaire ; Université de Washington ; Saint-Louis, Missouri

– Ashwin Vasavada, scientifique du projet MSL ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Roger Wiens, géochimiste ; LANL ; Los Alamos, Nouveau-Mexique

– Sharon Wilson, géologue planétaire ; Centre d'études terrestres et planétaires, Smithsonian National Air & Space Museum ; Washington DC

– Alivia Eng, étudiante diplômée ; Géorgie Tech ; Atlanta, Géorgie

– Remington Free, ingénieur des systèmes d'exploitation ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Emma Harris, étudiante diplômée; Musée d'histoire naturelle; Londres, Royaume-Uni

– Conor Hayes, étudiant diplômé ; Université York; Toronto, Ontario, Canada

– Abigail Knight, étudiante diplômée; Université de Washington ; Saint-Louis, Missouri

– Deborah Padgett, chef de projet OPGS ; NASA/JPL ; Pasadena, Californie

– Amélie Roberts, géologue planétaire ; Collège Impérial ; Londres, Royaume-Uni

