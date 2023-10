Perles d'immobilisation réversibles en phase solide pour la construction de bibliothèques de séquençage à haut débit

Une étude récente publiée dans Zoonoses a exploré l'utilisation de billes d'immobilisation réversible en phase solide (SPRI) pour la récupération d'acide nucléique dans la construction de bibliothèques de séquençage à haut débit. Les chercheurs ont étudié les effets du rapport de billes SPRI, du temps d'incubation et du temps d'élution sur la récupération des acides nucléiques lors de la construction de bibliothèques de séquençage d'ADNr 16S complètes.

L'étude a comparé les effets de différents ratios de billes SPRI, temps d'incubation et temps d'élution pour trois quantités d'échantillon initiales différentes. Une expérience orthogonale a été menée pour identifier la combinaison optimale de ces facteurs.

Les résultats ont montré que le temps d’incubation avait le plus grand impact sur le taux de récupération pour les quantités initiales d’échantillon de 1,500 3,000 ng et 0.8 15 ng. L'utilisation de billes SPRI 10 ×, XNUMX minutes d'incubation et XNUMX minutes d'élution ont abouti au taux de récupération le plus élevé.

Les résultats suggèrent que le temps d’incubation influence de manière significative le taux de récupération dans la construction d’une bibliothèque de séquençage d’ADNr 16S complète. Les billes SPRI offrent une méthode viable pour récupérer des amplicons d’ADNr 16S complets.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur l’optimisation de l’utilisation des billes SPRI pour la construction de bibliothèques de séquençage à haut débit. Les résultats peuvent contribuer au développement de techniques de séquençage plus efficaces et plus précises.

De plus amples informations sur cette étude peuvent être trouvées dans l’article intitulé « Optimisation de l’utilisation de perles d’immobilisation réversibles en phase solide pour la construction d’une bibliothèque de séquençage d’ADNr 16S pleine longueur à haut débit » publié dans Zoonoses.

Source : Zoonoses (2023). DOI : 10.15212/ZOONOSES-2023-0007