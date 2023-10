Les événements météorologiques spatiaux perturbent la migration des oiseaux, selon une étude

By

Une étude récente a mis en lumière l’impact des événements météorologiques spatiaux sur les schémas de migration des oiseaux. Tout comme les humains dépendent de plus en plus des applications de navigation, il a été constaté que les oiseaux dépendent de leur sens géomagnétique pour naviguer au cours de leurs longs cycles migratoires. Cependant, les perturbations des champs magnétiques terrestres causées par les éruptions solaires et d'autres perturbations spatiales posent des défis importants à ces oiseaux migrateurs.

Contrairement aux humains, les oiseaux et d’autres organismes comme les tortues marines et les truites peuvent détecter le champ magnétique terrestre et y réagir. Cette capacité est cruciale pour leurs migrations sur de longues distances. Sans boussole fiable, les oiseaux naviguent en utilisant leur sens géomagnétique. Cependant, lors d'événements météorologiques spatiaux, la perturbation des champs magnétiques naturels de la Terre laisse les oiseaux sans guide fiable.

Les données recueillies auprès des stations radar météorologiques Doppler et des magnétomètres ont révélé que lors de ces événements météorologiques spatiaux, 9 à 17 % d'oiseaux en moins migrent au printemps et en automne. Les défis sont plus grands pour les oiseaux nocturnes, car ils doivent naviguer avec leurs boussoles peu fiables dans des conditions de visibilité réduite, comme par temps couvert.

L’étude a révélé que les perturbations géomagnétiques élevées réduisent non seulement le nombre d’oiseaux migrateurs, mais les font également dériver sans but au gré du vent. Les oiseaux qui migrent à travers les grandes plaines américaines lors de fortes tempêtes solaires à l’automne font moins d’efforts pour lutter contre les vents latéraux et finissent souvent par se perdre.

Alors que le Soleil approche du pic de son cycle d'activité solaire de 11 ans et montre déjà une activité accrue, l'étude met en évidence les conséquences potentielles sur la migration des oiseaux. Les tempêtes solaires peuvent surcharger les satellites, les radios et les réseaux électriques de la Terre, créant ainsi des perturbations qui peuvent s'avérer fatales pour de nombreuses espèces d'oiseaux.

Cette recherche souligne l’importance de comprendre et d’atténuer l’impact des événements météorologiques spatiaux sur diverses formes de vie. En étudiant les effets sur la migration des oiseaux, les scientifiques peuvent mieux comprendre les implications plus larges des perturbations météorologiques spatiales sur les écosystèmes.

Source : Actes de l'Académie nationale des sciences