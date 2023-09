Une terrifiante tempête solaire frappe la Terre et provoque de graves conséquences

Au cours des dernières 24 heures, la Terre a connu l'une des tempêtes solaires les plus terrifiantes depuis mars 2023. Cette tempête solaire a été déclenchée par une éjection de masse coronale (CME) dirigée vers la zone d'impact de la Terre le 18 septembre. frapperait la planète ou non, mais il a non seulement frappé la Terre, mais est également arrivé un jour plus tôt que prévu. L'impact de cette tempête solaire a été grave.

Selon un rapport de SpaceWeather.com, le champ magnétique terrestre résonne toujours de la frappe rapide du CME du 19 septembre. Cela a entraîné une forte tempête géomagnétique de classe G3, rendant les aurores visibles depuis la France jusqu'à la côte ouest de la France. les États Unis. La tempête a atteint son apogée avec des aurores rouges observées même dans les régions des latitudes moyennes.

Ces tempêtes solaires peuvent avoir des effets dévastateurs. En mars, une tempête solaire de classe G3 a retardé le lancement d'une fusée SpaceX et entraîné la fermeture de plates-formes pétrolières au Canada en raison de l'augmentation de l'électricité statique. Ils peuvent potentiellement endommager les satellites, perturber les réseaux de communication, notamment les téléphones mobiles et Internet, et constituer une menace pour les systèmes électroniques et électriques au sol.

La gravité de cette récente tempête était si importante que des aurores ont été observées même en France, une région beaucoup plus au sud que d'habitude. En règle générale, les aurores sont visibles aussi loin au sud que dans l’Oregon et le Nebraska aux États-Unis.

Pour surveiller et prévoir de telles tempêtes, le satellite GOES-16, qui fait partie de la série des satellites géostationnaires opérationnels pour l'environnement (GOES), joue un rôle crucial. Lancé en 2016, il fournit des images continues et des mesures atmosphériques de l'hémisphère occidental de la Terre, y compris la détection des éclairs. Il constitue un outil essentiel pour les prévisions météorologiques, la surveillance du climat et la prévision de la météorologie spatiale.

Ces récentes tempêtes solaires rappellent les forces puissantes en jeu dans notre système solaire et la nécessité d’une surveillance et d’une préparation continues à leurs impacts potentiels.

Définitions:

– Coronal Mass Ejection (CME) : Une explosion massive de vent solaire et de champs magnétiques libérés par la couronne solaire.

– Tempête géomagnétique de classe G3 : Une forte tempête géomagnétique sur une échelle allant de G1 (mineure) à G5 (extrême).

– Satellites géostationnaires opérationnels pour l'environnement (GOES) : satellites exploités par la NASA et la NOAA qui assurent une surveillance continue de la météo et de l'environnement de la Terre.

Sources:

– SpaceWeather.com

- la NASA

– NOAA