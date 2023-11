Dévoilement de la danse énigmatique des aurores vibrantes

By

Un spectacle fascinant s'est déroulé dans le ciel nocturne au-dessus du Canada, où des piliers lumineux couleur citrouille semblaient danser sur un rythme éthéré. Ce phénomène extraordinaire, provoqué par la récente collision d’une tempête solaire avec la Terre, a attiré l’attention des experts et des observateurs du ciel. Cependant, l’image a déclenché une énigme déroutante : les aurores avec une teinte orange sont jugées très insaisissables, selon Space.com.

Les aurores boréales, communément appelées aurores boréales ou australes, sont des expositions captivantes de lumières colorées qui se produisent lorsque des particules de haute énergie provenant du vent solaire ou des éjections de masse coronale interagissent avec la magnétosphère terrestre et dynamisent les molécules de gaz de la haute atmosphère. En fonction des molécules excitées, différentes couleurs de lumière sont émises, donnant lieu à un ballet céleste vibrant.

Traditionnellement, les aurores se manifestent dans des nuances de rouge et de vert, dérivées de molécules d'oxygène situées à différentes altitudes. Les aurores rouges se produisent généralement à des altitudes plus élevées que leurs homologues vertes. Cependant, des événements intermittents peuvent également produire de remarquables aurores roses lorsque les molécules d’azote sont stimulées par la pénétration des particules solaires.

Contrairement à la palette de couleurs typique, la mystérieuse photographie a révélé une combinaison de lumières rouges et vertes si prononcées qu'elles paraissaient orange, défiant les attentes scientifiques. Space.com a rapporté que la rare convergence de ces teintes n'avait pas été observée avec une telle intensité depuis la grande tempête d'Halloween de 2003.

En approfondissant le phénomène, Kjellmar Oksavik, un expert en aurores boréales de l'Université de Bergen en Norvège, a expliqué qu'un mélange d'aurores rouges et vertes peut créer une illusion d'orange, trompant à la fois l'œil humain et l'appareil photo. Ces cas, bien que théoriquement possibles en raison des molécules d'oxygène et d'azote émettant des longueurs d'onde orange dans des conditions spécifiques, restent exceptionnellement rares en raison de la dominance des couleurs environnantes.

L’image fascinante qui a captivé le monde et évoqué un sentiment de beauté transcendante reste un témoignage extraordinaire de la danse harmonieuse entre la Terre et le cosmos. Alors que nous continuons à découvrir les complexités de notre univers, ces instants éphémères d’éclat céleste nous rappellent l’étonnante capacité de l’univers à surprendre et à inspirer.

QFP

Qu'est-ce qui cause les aurores ?

Les aurores sont causées par des particules de haute énergie provenant du vent solaire ou d'éjections de masse coronale qui entrent en collision avec la magnétosphère terrestre et dynamisent les molécules de gaz de la haute atmosphère.

Quelles sont les couleurs communes des aurores boréales ?

Les couleurs les plus courantes des aurores sont le rouge et le vert, produits par des molécules d'oxygène excitées à différentes altitudes. Les aurores rouges se produisent à des altitudes plus élevées que les aurores vertes.

Les aurores peuvent-elles apparaître en orange ?

Bien que théoriquement possibles dans des conditions spécifiques, les aurores de teinte orange sont considérées comme très rares. Les teintes rouges et vertes dominantes émises par les molécules excitées entourant les longueurs d'onde orange potentielles rendent pratiquement impossible l'observation des aurores orange.

À quand remonte la dernière fois que des aurores vibrantes ressemblant à des citrouilles ont été vues ?

Les aurores vibrantes ressemblant à des citrouilles, qui rappellent la photographie récente, ont été observées pour la dernière fois lors de la grande tempête d'Halloween de 2003.