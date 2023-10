Les éruptions solaires et la possibilité que des tempêtes solaires frappent la Terre

By

Selon des rapports récents, la Terre pourrait bientôt connaître une tempête solaire en raison de la présence d'une tache solaire instable nommée AR3450. Alors que la Terre a réussi à éviter les tempêtes solaires ces derniers temps, des coupures de radio se sont produites à la suite d'éruptions solaires. Bien que l'éruption solaire de classe M2.5 d'hier n'ait pas été dirigée vers la Terre, l'apparition de l'AR3450 directement devant notre planète a suscité des inquiétudes parmi les chercheurs en météorologie spatiale.

L'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA) a prédit la possibilité d'une éruption solaire le 3 octobre, qui pourrait entraîner une puissante activité de tempête solaire sur Terre. SpaceWeather.com a rapporté que l'AR3450 possède un champ magnétique « bêta-gamma », qui héberge l'énergie nécessaire aux éruptions solaires de classe M. Si cette éruption se produit, elle pourrait avoir des effets géoefficaces sur Terre.

Le compte X de Space Weather Live a également signalé une éruption de fusée M1.9 provenant de la même région. Même si son intensité n'était pas aussi élevée, cet événement met en évidence le potentiel d'une forte activité dans la région des taches solaires. Cependant, il reste à voir si la prédiction de la NOAA se réalisera.

Si une éruption solaire éclate, elle pourrait entraîner une éjection de masse coronale (CME) atteignant la Terre, conduisant potentiellement à une intense activité de tempête solaire. Ces tempêtes peuvent avoir des conséquences importantes, notamment des dommages aux satellites, des perturbations des services de communications sans fil tels que les réseaux Internet et mobiles, voire des pannes du réseau électrique. L’électronique sur Terre, y compris les stimulateurs cardiaques, pourrait également être perturbée.

L'Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA joue un rôle crucial dans la surveillance des activités du Soleil. Le SDO utilise des instruments tels que l'imageur héliosismique et magnétique (HMI), l'expérience de variabilité ultraviolette extrême (EVE) et l'assemblage d'imagerie atmosphérique (AIA) pour collecter des données sur divers phénomènes solaires.

En attendant les résultats des prévisions de la NOAA, il est essentiel de rester vigilant et préparé aux impacts potentiels des tempêtes solaires. La surveillance continue des activités du Soleil contribuera à fournir des avertissements en temps opportun et à garantir la sécurité et la fiabilité de nos systèmes technologiques.

Sources:

– SpaceWeather.com

– Météo spatiale en direct

– NOAA

Définitions:

– Éruption solaire : Libération soudaine, rapide et intense d'énergie de la surface du Soleil.

– Tempête solaire : perturbation de la magnétosphère terrestre causée par des changements dans le vent solaire.

– Tache solaire : Tache sombre à la surface du Soleil associée à une forte activité magnétique.