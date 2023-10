L'estime de soi et l'autonomisation des femmes soulignées lors de la cérémonie de remise des prix

Les femmes doivent reconnaître leur estime d'elles-mêmes et surmonter les conditionnements sociétaux qui limitent leur croissance, selon Nigar Shaji, directeur de projet de la mission solaire Aditya L1 à l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). S'exprimant lors de l'événement « Prix d'excellence et d'entreprise des femmes et partage des connaissances » à Tiruchi, Shaji a félicité les femmes performantes et a souligné l'importance de l'autonomisation des femmes.

L'événement, organisé par le Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), faisait partie d'un projet visant à soutenir les organisations de la société civile dans les projets climatiques, financé par le Gender Enabling Network of Innovation and Entrepreneuriat (GENIE).

Shaji a discuté des progrès de la mission Aditya L1, qui devrait commencer son orbite vers le point de Lagrange L1 en janvier 2024. Les points de Lagrange sont des positions dans l'espace où les objets restent stables. Le discours de Shaji a souligné la nécessité pour les femmes d'être éduquées, financièrement indépendantes et d'élever leurs enfants dans le respect de tous, quel que soit leur sexe.

Elle a également souligné l'importance de l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement et la contribution des entrepreneurs aux projets climatiques à la conservation de l'environnement. Shaji a déclaré que même s'il y aura des défis, il y aura également des opportunités de changement.

Soulignant les efforts d'équipe derrière le succès de l'ISRO, Shaji a exprimé l'engagement de l'organisation à responsabiliser et à améliorer la vie des individus. L'événement s'est terminé par la remise de prix à 30 femmes d'affaires de tout le Tamil Nadu, récompensant leurs réalisations.

Outre la cérémonie de remise des prix, un cours d'orientation sur le marketing numérique a été organisé pour les femmes entrepreneures dans le cadre du programme.

Dans l’ensemble, l’événement a servi de plate-forme pour célébrer les réalisations des femmes tout en les inspirant et les encourageant à prendre conscience de leur estime de soi et à s’efforcer de s’épanouir personnellement et professionnellement.

