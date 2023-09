La mission indienne Aditya L1 commence à étudier le vent solaire depuis l'espace

La mission indienne Aditya L1 a commencé avec succès à étudier les particules énergétiques du vent solaire depuis l'espace. La mission vise à réaliser cette étude à l’aide du spectromètre de particules supra thermiques et énergétiques (STEPS), qui fait partie de la charge utile Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS a été développé par le Laboratoire de recherche physique (PRL) avec le soutien du Space Application Center (SAC) et fonctionne depuis le 10 septembre dans le champ magnétique terrestre. L'appareil continuera à fonctionner depuis l'espace pendant qu'Aditya L1 effectue son voyage de quatre mois jusqu'au point 1 de Lagrange, à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre.

L'objectif principal de STEPS est d'étudier l'environnement des particules énergétiques depuis sa position sur le point L1. Ces données contribueront à améliorer la santé et les performances des actifs spatiaux et à mieux comprendre l’évolution de la météo spatiale au fil du temps.

STEPS comprend six capteurs qui observent différentes directions et mesurent les ions suprathermiques et énergétiques. En collectant des données sur les orbites terrestres, les scientifiques peuvent analyser le comportement des particules entourant la planète, notamment en présence du champ magnétique terrestre.

Lancée par l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) le 2 septembre, la mission Aditya-L1 vise à atteindre le point L1 à l'aide de la manœuvre Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). Le point L1 est important pour les observations solaires et c'est là que les forces gravitationnelles entre deux objets s'équilibrent, permettant au vaisseau spatial de rester dans une position stable pendant une période de temps plus longue.

(Source : PRL et SAC, aucune URL fournie)

