L'observatoire spatial solaire indien Aditya-L1 est en passe d'atteindre le point Lagrange Soleil-Terre-1

By

Le premier observatoire spatial solaire de l'Inde, Aditya-L1, est en route avec succès vers le point de Lagrange Soleil-Terre-1 (L1), situé à 1.5 million de kilomètres de la Terre. Le vaisseau spatial a récemment subi une manœuvre de correction de trajectoire (TCM) le 6 octobre, après avoir échappé à la sphère d'influence de la Terre.

Le TCM, qui a duré 16 secondes, était nécessaire pour aligner le vaisseau spatial sur sa trajectoire prévue vers l'insertion de l'orbite Halo autour de L1. La trajectoire a été évaluée après une manœuvre d’insertion translagrangienne point 1 (TL1I) effectuée le 19 septembre 2023, qui a mis le vaisseau spatial sur sa trajectoire.

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a déclaré que le vaisseau spatial Aditya-L1 est en bonne santé et qu'au fur et à mesure qu'il poursuit son voyage, le magnétomètre sera rallumé dans quelques jours. Le magnétomètre est un instrument utilisé pour mesurer les champs magnétiques afin d'étudier les éruptions solaires et d'autres phénomènes solaires.

C'est la deuxième fois que l'ISRO envoie un vaisseau spatial en dehors de la sphère d'influence de la Terre, la première étant la mission Mars Orbiter. En échappant avec succès à l'influence de la Terre le 30 septembre, Aditya-L1 a dépassé une distance de 9.2 lakh kilomètres.

Aditya-L1 est la première mission scientifique indienne dédiée à l'étude du Soleil. Son objectif est d'observer les détails les plus fins de la couronne solaire, des variations de son champ magnétique, des vents solaires et d'autres activités solaires. Les précieuses données recueillies par l'observatoire contribueront aux progrès de notre compréhension du Soleil et de ses effets sur la météorologie spatiale.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)