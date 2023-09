Mission solaire Aditya L1 : collecte de données sur les particules énergétiques de l'espace

By

Dans le cadre d'une étape importante vers la compréhension de la dynamique du Soleil et de son impact sur la Terre, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé la mission solaire Aditya L1. Cette mission vise à collecter des informations cruciales sur les particules énergétiques émises par le Soleil et leurs effets sur notre planète.

Les particules énergétiques du Soleil, également connues sous le nom de particules énergétiques solaires (SEP), sont des particules chargées de haute énergie qui sont libérées lors des éruptions solaires et des éjections de masse coronale. Ces particules peuvent constituer une menace pour les satellites, les astronautes et même perturber les systèmes de communication sur Terre. Il est donc très important d’étudier leur comportement et de prévoir leur arrivée.

La mission Aditya L1 sera stationnée au point lagrangien L1, qui est le point de gravité neutre entre la Terre et le Soleil. De ce point d’observation, le vaisseau spatial aura une vue ininterrompue du Soleil et pourra observer la couronne solaire, les éruptions solaires et d’autres activités solaires.

L'un des principaux objectifs de la mission est d'étudier les mécanismes d'accélération des SEP. En analysant le spectre énergétique et la composition de ces particules, les scientifiques espèrent mieux comprendre les processus impliqués dans leur accélération et leur libération.

Le vaisseau spatial transportera également des instruments pour mesurer le vent solaire, qui est le flux de particules chargées venant continuellement du Soleil. Comprendre les caractéristiques du vent solaire aidera à prédire les événements météorologiques spatiaux et leur impact sur la magnétosphère terrestre.

Les données collectées par Aditya L1 seront partagées avec les agences spatiales internationales et les scientifiques du monde entier. Cette collaboration améliorera notre compréhension du Soleil et de son influence sur la météorologie spatiale, bénéficiant à terme à divers secteurs tels que les télécommunications, les systèmes de navigation et l'exploration spatiale.

Avec le lancement de la mission solaire Aditya L1, l'Inde a rejoint un groupe restreint de pays impliqués dans la recherche solaire. Cette mission démontre non seulement les prouesses technologiques de l'Inde, mais souligne également son engagement en faveur de l'exploration scientifique et de la compréhension de notre système solaire.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)

– Particules énergétiques solaires (SEP)

– Couronne solaire

- Vent solaire