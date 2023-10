Le nouveau cycle solaire prévoit un maximum solaire plus précoce et plus fort en 2024

Les experts du Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA ont annoncé que le Soleil atteindra le sommet de son cycle d'activité actuel, connu sous le nom de « maximum solaire », en 2024. C'est un an plus tôt que les estimations précédentes, ce qui indique un changement significatif dans la cycle solaire. La prévision révisée suggère que le pic d'activité du cycle solaire 25 se produira entre janvier et octobre 2024, et qu'il devrait être plus précoce, plus fort et plus long que prévu initialement en 2019.

Les cycles solaires sont des périodes d'activité solaire d'environ 11 ans entraînées par le champ magnétique du soleil. Ces cycles sont caractérisés par la fréquence et l'intensité des taches solaires visibles à la surface du soleil. La prédiction du moment où le maximum solaire se produira est basée sur des enregistrements historiques du nombre de taches solaires, des statistiques avancées et des modèles de la dynamo solaire, qui est le flux de gaz chauds et ionisés à l'intérieur du soleil qui génère son champ magnétique.

La nouvelle prévision expérimentale du SWPC devrait être plus précise que les prévisions précédentes. Contrairement aux prévisions précédentes, la prévision révisée sera continuellement mise à jour sur une base mensuelle à mesure que de nouvelles observations de taches solaires seront disponibles. Cette précision améliorée est cruciale car les tempêtes géomagnétiques déclenchées par des explosions de plasma peuvent avoir un impact sur les réseaux électriques, les signaux GPS, les orbites des satellites et présenter un risque de radiation pour les travailleurs des compagnies aériennes et les astronautes.

En plus de ces implications pratiques, la prévision révisée du cycle solaire apporte de bonnes nouvelles aux chasseurs d’éclipses. L'éclipse solaire totale qui se produira le 8 avril 2024 coïncidera avec le maximum solaire, offrant ainsi aux observateurs l'occasion d'observer l'atmosphère extérieure du soleil, connue sous le nom de couronne, pendant la totalité. Cette période accrue d'activité solaire peut également permettre aux observateurs aux yeux d'aigle de voir des proéminences solaires, qui apparaissent comme des taches rose vif sur les bords du soleil.

Des prévisions précises de l’activité solaire sont non seulement essentielles pour sauvegarder notre infrastructure technologique, mais également pour capturer les spectacles impressionnants des aurores boréales. Ces spectacles de lumière naturelle, connus sous le nom d'aurores boréales dans l'hémisphère nord et d'aurores australes dans l'hémisphère sud, se produisent lorsque des particules énergétiques entrent en collision avec des atomes dans l'atmosphère terrestre. Par conséquent, un préavis et des prévisions précises du cycle solaire atténuent non seulement les dommages potentiels, mais fournissent également des informations vitales aux chasseurs d'aurores pour qu'ils soient témoins de ce phénomène remarquable.

QFP

1. Qu’est-ce que le maximum solaire ?

Le maximum solaire fait référence au pic d’activité solaire au cours d’un cycle solaire. Elle se caractérise par une fréquence et une intensité élevées des taches solaires visibles à la surface du soleil.

2. Comment sont faites les prévisions du cycle solaire ?

Les prévisions du maximum solaire sont basées sur des enregistrements historiques à long terme du nombre de taches solaires, des statistiques avancées et des modèles du champ magnétique solaire.

3. Pourquoi des prévisions précises de l’activité solaire sont-elles importantes ?

Des prévisions précises de l'activité solaire permettent aux industries de mettre en œuvre des procédures de protection pour réduire les risques pour les réseaux électriques, les signaux GPS, les orbites des satellites et le bien-être des travailleurs des compagnies aériennes et des astronautes.

4. Que sont les aurores boréales ?

Les aurores, également connues sous le nom d'aurores boréales (aurores boréales) dans l'hémisphère nord et d'aurores australes (aurores australes) dans l'hémisphère sud, sont des spectacles de lumière naturelle provoqués par des particules énergétiques entrant en collision avec des atomes dans l'atmosphère terrestre.

5. Quel impact l’activité solaire peut-elle avoir sur notre monde technologique ?

Pendant les périodes d’activité solaire accrue, les tempêtes géomagnétiques peuvent entraîner des pannes de radio et d’électricité, mettre en danger les astronautes et les satellites en orbite autour de la Terre et perturber divers systèmes technologiques.