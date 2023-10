Éclipses solaires et lunaires : dates et heures en 2023

Les éclipses solaires et lunaires sont des événements célestes qui se produisent lorsque le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent d'une manière spécifique. Ces événements offrent une vision unique et captivante du cosmos et fascinent les humains depuis des siècles.

Une éclipse solaire a lieu lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur la Terre qui bloque partiellement ou totalement la lumière du Soleil. Ce phénomène captivant pourra être observé le 14 octobre 2023 en Inde. L’éclipse se produira de 11h29 à 11h34, heure locale.

D’un autre côté, une éclipse lunaire se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s’alignent, provoquant le passage de la Lune dans l’ombre de la Terre. Lors d’une éclipse totale de Lune, la Lune est complètement enveloppée par la partie la plus sombre de l’ombre terrestre, connue sous le nom d’ombre. Cela donne à la Lune une teinte rougeâtre. La prochaine éclipse lunaire aura lieu le 28 octobre 2023 et sera visible en Inde, ainsi que dans d'autres parties du monde comme l'Amérique, l'Europe occidentale et l'Afrique de l'Ouest.

L’éclipse lunaire sera visible pendant environ 15 minutes et pourra être observée à l’œil nu. L’éclipse maximale aura lieu à 1h45 le 29 octobre 2023.

Les phénomènes d'éclipse sont des événements impressionnants qui nous offrent l'occasion de nous émerveiller devant les merveilles de l'univers. Ils offrent également aux scientifiques de précieuses opportunités d’étudier et de recueillir des données sur nos voisins célestes.

Sources : NASA

Définitions : Éclipse solaire – un événement au cours duquel la Lune passe entre le Soleil et la Terre, provoquant la projection d'une ombre sur la Terre.

Éclipse lunaire – un événement au cours duquel la Lune se déplace dans l'ombre de la Terre, la faisant apparaître de couleur rougeâtre.