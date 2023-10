Observer les éruptions solaires avec le télescope spatial James Webb

By

Les chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) ont étudié de près les éruptions solaires émises par l’étoile volatile TRAPPIST-1. Ces nouvelles informations pourraient grandement aider les scientifiques dans leur recherche d’exoplanètes ressemblant à la Terre et susceptibles d’héberger la vie.

Située à environ 40 années-lumière de la Terre, TRAPPIST-1 abrite sept planètes connues, dont trois résident dans la zone habitable. Malgré sa taille relativement petite, l’étoile produit quotidiennement plusieurs éruptions puissantes, émettant un rayonnement qui s’étend loin dans l’espace.

Dirigée par Ward Howard, chercheur Sagan de la NASA au Département des sciences astrophysiques et planétaires de CU Boulder, l'équipe a enregistré une série d'éruptions solaires provenant de TRAPPIST-1 sur une période de 27 heures. En utilisant une méthode mathématique unique, ils ont pu différencier la lumière émise par les éruptions du rayonnement régulier de l'étoile. Le résultat de ce processus a permis d’obtenir des images plus claires des planètes et de leurs atmosphères.

L'observation d'exoplanètes comme celles trouvées autour des sept mondes de TRAPPIST-1 est un défi en raison de leur grande distance. Les astrophysiciens ne peuvent étudier ces planètes que lorsqu’elles passent devant leurs brillantes étoiles hôtes. Cependant, lorsqu’une étoile présente autant de chaos que TRAPPIST-1, cette tâche devient encore plus difficile.

Pour la première fois, l'équipe a utilisé le JWST pour observer les éruptions de TRAPPIST-1 dans des longueurs d'onde spécifiques de la lumière infrarouge. Grâce à cette méthode, ils ont capturé l’évolution détaillée de quatre éruptions sur plusieurs heures, observant leur luminosité croissante, leur pic et leur atténuation ultérieure.

Les chercheurs ont réussi à supprimer environ 80 % de la lumière de l’éruption de leurs observations, permettant ainsi une collecte de données plus précise sur les sept planètes de l’étoile. De plus, cette approche peut être appliquée à des systèmes stellaires proches similaires, élargissant ainsi notre connaissance des atmosphères des exoplanètes.

Ward Howard a déclaré : « Grâce à JWST, c'est la première fois dans l'histoire que nous sommes capables de rechercher des planètes autour d'autres étoiles qui ont le genre d'atmosphères secondaires que l'on pourrait trouver autour, par exemple, de la Terre, de Vénus ou de Mars. »

Ces dernières recherches ont marqué une avancée importante dans la quête de compréhension des exoplanètes et de leur potentiel à héberger de la vie extraterrestre.

