L’activité solaire suscite des spéculations sur une tempête solaire mineure

Au cours des dernières 24 heures, la Terre a connu une série d’éruptions solaires et de coupures de radio alors que le Soleil approchait du sommet de son cycle solaire. Ces événements ont suscité des spéculations sur la survenue potentielle d'une tempête solaire mineure, qui devrait se produire demain, le 4 novembre.

Plus tôt cette semaine, deux éruptions solaires de classe M ont éclaté du côté du Soleil faisant face à notre planète. Ces éruptions ont émis un rayonnement ultraviolet extrême qui a entraîné des coupures de radio à ondes courtes, affectant les communications dans certaines parties des Amériques et de l'Afrique.

De plus, les rapports de SpaceWeather.com indiquent que deux éjections de masse coronale (CME) devraient frapper la Terre demain. Bien que les deux CME soient considérés individuellement comme insignifiants, leur impact combiné pourrait déclencher une tempête géomagnétique mineure de classe G1, formant potentiellement ce que l’on appelle un « CME cannibale ».

Bien que cette tempête solaire prévue soit d'ampleur mineure, elle pourrait néanmoins provoquer des perturbations telles que l'affichage d'aurores boréales et des interruptions des ondes radio. Cela pourrait affecter la communication des marins, des aviateurs, des pilotes de drones et des opérateurs radioamateurs.

Les récentes coupures de radio observées sur Terre ont été attribuées à des éruptions solaires distinctes. Cependant, on ne sait toujours pas si ces éruptions ont libéré des vagues de CME. Les scientifiques surveillent de près la situation et de plus amples informations devraient bientôt être disponibles.

Comprendre l’activité solaire et son impact sur la Terre est un domaine d’étude crucial. Pour collecter des données essentielles, le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA observe le Soleil depuis 2010. Equipé de l'Heliosismic and Magnetic Imager (HMI), de l'Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) et de l'Atmospheric Imaging Assembly (AIA), le SDO fournit des informations précieuses sur la chromosphère solaire, la couronne et le champ magnétique.

Alors que nous nous préparons aux effets potentiels de la prochaine tempête solaire mineure, les experts soulignent l'importance de rester informés et de suivre les directives fournies par les autorités compétentes pour garantir la sécurité des individus et le bon fonctionnement des diverses industries.

QFP

1. Qu'est-ce qu'une tempête solaire ?

Une tempête solaire fait référence à une perturbation du champ magnétique solaire qui libère une grande quantité d'énergie dans l'espace. Lorsque cette énergie atteint la Terre, elle peut provoquer des perturbations dans le champ magnétique de notre planète, entraînant divers effets tels que des aurores boréales et des perturbations dans les systèmes de communication.

2. Que sont les éjections de masse coronale (CME) ?

Les éjections de masse coronale sont des éruptions massives de plasma et de champ magnétique provenant de la couronne solaire, qui est son atmosphère extérieure. Ces éjections peuvent voyager à travers l'espace et, si elles croisent le champ magnétique terrestre, peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques et perturber les satellites, les réseaux électriques et les systèmes de communication.

3. Comment le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA contribue-t-il à la recherche solaire ?

Le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA est un vaisseau spatial qui observe le Soleil pour collecter des données sur l'activité solaire. Ses instruments, tels que l'imageur héliosismique et magnétique (HMI), l'expérience de variabilité ultraviolette extrême (EVE) et l'assemblage d'imagerie atmosphérique (AIA), aident les scientifiques à comprendre les phénomènes qui se produisent à la surface du Soleil, à surveiller les éruptions solaires et à étudier la surface du Soleil. impact sur le climat terrestre et la météorologie spatiale.